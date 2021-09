Feyenoord vernedert PSV met 0-4 overwinning in Eindhoven

Zondag, 19 september 2021 om 16:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:25

Voor het eerst dit seizoen heeft PSV punten gemorst in de Eredivisie. Na vier opeenvolgende overwinningen werd de ploeg van Roger Schmidt voor eigen publiek afgedroogd door Feyenoord: 0-4. Jens Toornstra scoorde tweemaal, terwijl ook Bryan Linssen en Cyriel Dessers tot scoren kwamen voor de bezoekers. Feyenoord neemt daardoor de vijfde plaats in en heeft een wedstrijd minder gespeeld dan alle ploegen die hoger staan. PSV verliest de koppositie aan Ajax.

Na iets meer dan een kwartier zette PSV een goede aanval op: Cody Gakpo trok vanaf de middenlijn over de helft van Feyenoord, ging een één-twee aan met Mario Götze, was niet van de bal te krijgen en schoot vanbinnen het strafschopgebied net naast. Het was de grootste kans van de wedstrijd tot dat moment. Aan de overzijde kreeg Guus Til zijn voet niet goed tegen de bal, toen hij een serieuze schietkans had in het strafschopgebied. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd in de openingsfase, mede omdat ze allebei slordig opereerden. PSV trad aan zonder Noni Madueke en Marco van Ginkel, die allebei op de bank zaten, terwijl clubtopscorer Bryan Linssen bij Feyenoord op de bank begon.

Halverwege de eerste helft meldde Gakpo zich opnieuw met een schot, ditmaal net buiten het zestienmeterbied. De bal belandde in het zijnet. Niet veel later plukte Justin Bijlow de bal van de grond na een lage voorzet van Philipp Max. PSV had in die fase een overwicht, maar wist te weinig te creëren. Feyenoord hield de rijen achterin goed gesloten en blokkeerde veel voorzetten. In de laatste fase van de eerste helft meldden de bezoekers zich wat meer en op het allerlaatste moment kwamen ze zelfs op voorsprong. Na een voorzet van de opgestoomde Marcus Pedersen vanaf de rechterflank nam Jens Toornstra de bal vanaf de zestienmeterlijn overtuigend op de slof. Hij vond op fraaie wijze de rechterhoek.

?? Wát een volley van Jens Toornstra! Vlak voor rust grijpt @feyenoord de leiding in Eindhoven.#psvfey pic.twitter.com/VlxknlClYP — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2021

Aan het begin van de tweede helft greep Schmidt in, door Götze, Pröpper en Eran Zahavi te vervangen door Ryan Thomas, Ritsu Doan en Yorbe Vertessen. Hij achtte het moment dus nog niet rijp om Madueke te laten invallen. In de fase na de pauze bleef PSV tandeloos. Schmidt oogstte na een uur onbegrip door Gakpo, misschien wel de gevaarlijkste man bij PSV, te vervangen door Carlos Vinícius. Het kwam de trainer op een fluitconcert te staan, terwijl Gakpo werd toegezongen. Arne Slot wisselde ook, door Linssen in te brengen, en de invaller scoorde binnen twee minuten. Hij combineerde in een counteraanval met Luis Sinisterra en vond vanuit het strafschopgebied de linkerhoek: 0-2.

Een smet op de overwinning volgde even later, toen Pedersen per brancard van het veld werd gedragen na een ongelukkige botsing met Gernot Trauner. Toch vond Feyenoord nog de energie om de schade nog groter te maken voor PSV. Invaller Cyriel Dessers bediende Toornstra, die met een droge knal in de linkerhoek de 0-3 maakte; doelman Joël Drommel stond als aan de grond genageld. In de blessuretijd volgde zelfs de 0-4. Dessers deed een duit in het zakje, toen hij vlak voor het doel werd bereikt door Sinisterra en afrondde. De van KRC Genk gehuurde aanvaller maakte daarmee zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. Het 'schaam je kapot' daalde neer vanaf de tribunes van het Philips Stadion.