Fluitconcert voor Roger Schmidt na opvallende wissel tegen Feyenoord

Zondag, 19 september 2021 om 15:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:57

Roger Schmidt heeft zondag onbegrip geoogst bij de supporters van PSV. Na een uur spelen, bij een 0-1 achterstand tegen Feyenoord, koos hij ervoor om Cody Gakpo te vervangen door Carlos Vinícius. Het kwam Schmidt op een fluitconcert te staan, terwijl Gakpo werd toegezongen door het publiek. "Niemand begrijpt het hier in Eindhoven. Op Roger Schmidt na, maar verder begrijpt helemaal niemand dit", concludeerde commentator Leo Oldenburger.

Gakpo was in de eerste helft de gevaarlijkste man bij PSV, met twee schoten die rakelings naast gingen. Aan het begin van de tweede helft greep Schmidt al in met een drievoudige wissel, iets wat zelden is vertoond in de pauze van een wedstrijd. Hij koos ervoor om Mario Götze, Davy Pröpper en Eran Zahavi te vervangen door Ryan Thomas, Ritsu Doan en Yorbe Vertessen. De oefenmeester achtte het moment dus nog niet rijp om Noni Madueke te laten invallen; de aanvaller werd op de bank gehouden door Bruma. Feyenoord kwam kort voor de pauze op voorsprong door een doelpunt van Jens Toornstra.