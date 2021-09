PEC Zwolle luidt de noodklok: ‘Degradatiekandidaat nummer één’

Zondag, 19 september 2021 om 16:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:07

PEC Zwolle beleeft zijn slechtste seizoensstart ooit op het hoogste niveau. Zondagmiddag ging de ploeg van trainer Art Langeler op bezoek bij aartsrivaal Go Ahead Eagles voor de vijfde keer onderuit. Sterker nog: de Zwollenaren wisten dit seizoen het doel nog niet eens te vinden. Aanvoerder Bram van Polen en Langeler zijn zich bewust van het feit dat het alarmfase één is bij de club, nu de ploeg roemloos onderaan staat in de Eredivisie.

PEC was tegen aartsrivaal Go Ahead nagenoeg de gehele wedstrijd de onderliggende partij en moest een kwartier voor tijd buigen. "Dat zegt denk ik genoeg", doelt Van Polen op het feit dat PEC dit seizoen nog niet wist te scoren. "We hebben zoveel moeite om tot doelpunten te komen. En we kunnen dan ook niet de nul houden. Het is van beide kanten niet goed genoeg. We zijn enorm aan het struggelen op dit moment. We hoopten dat dit de ommekeer zou gaan worden. Maar, weer niet. Het is wel even een tik zeg, dit. Het gaat wel echt een kutdag worden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Polen baalt van het feit dat zijn ploeg het zelfvertrouwen uit de training niet vertaald naar de wedstrijden. "Daar zie ik helemaal niks van terug", gaat de verdediger verder. "Dan gaat iedereen zich verstoppen en proberen we alleen maar lange ballen te spelen. We lopen allemaal achteruit, er is geen druk naar voren. Het is zó matig bij ons. Het is kwaliteit en vertrouwen, wat er momenteel totaal niet is." Ook Langeler voelt zich machteloos. "Het voelt zo enorm shit dat je het idee krijgt dat je je niet erger dan dit kunt voelen, dus het moet ergens ook een keer beter gaan."

Tot die tijd maakt de oefenmeester zich behoorlijk zorgen. "Als je geen goals maakt, kun je nooit winnen", aldus Langeler. "Dan speel je alleen maar gelijk. We verliezen drie keer met 1-0, dat zegt ook voldoende. We zitten in de hoek waar de klappen vallen, het zit allemaal tegen. Andersom word je ook moedeloos als je op het veld zo weinig creëert. Door de teleurstelling probeer je ook minder in de opbouw. We kunnen goed voetballen, maar ook daar waren we te schijterig voor."