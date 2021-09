Kenneth Perez en Mario Been kijken verlekkerd naar goal Feyenoord

Zondag, 19 september 2021 om 15:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:40

Op slag van rust opende Feyenoord zondagmiddag de score bij PSV. Na een voorzet van de opgestoomde Marcus Pedersen vanaf de rechterflank nam Jens Toornstra de bal vanaf de zestienmeterlijn overtuigend op de slof. Hij vond op fraaie wijze de rechterhoek, maar in de pauze wordt met name Pedersen bewierookt door de analisten van ESPN.

Kenneth Perez en Mario Been keken verlekkerd naar het doelpunt. "Pedersen, die eigenlijk een vrij matige wedstrijd speelde tot dat moment, gaat goed door", stelt Perez. "De enige juiste optie is Toornstra. Hij kijkt omhoog en legt 'm panklaar. Dit was de enige man die vrijstond. En dan legt hij hem zo klaar..." Been is ook heel goed te spreken over de rechtsback. "Het was bij Pedersen ook een beetje de vraag: hij kwam er vaak, blijft lopen, geeft alles, maar zijn voortzetting was niet altijd al te goed. Maar nu wel."

?? Wát een volley van Jens Toornstra! Vlak voor rust grijpt @feyenoord de leiding in Eindhoven.#psvfey pic.twitter.com/VlxknlClYP — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2021

Been benadrukt ook dat Toornstra een 'geweldige goal' maakte. "Top afgemaakt, echt. Hij haakt echt af. Hij blijft niet doorlopen, waardoor hij de tijd heeft om de bal zo te raken." Perez stipt aan dat zo'n afronding alleen mogelijk is door de afgemeten voorzet vanaf de rechterflank. "Die afronding kun je niet doen als de bal niet zo komt. Hij neemt de bal met de binnenkant voet. Maar daarvoor moet de voorzet wel zo puntgaaf zijn."