Calvin Stengs en Myron Boadu spelen negatieve rol in OGC Nice - AS Monaco

Zondag, 19 september 2021 om 15:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:04

De wedstrijd tussen OGC Nice en AS Monaco heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. In de Allianz Riviera werd het 2-2. Calvin Stengs veroorzaakte een strafschop voor Monaco in de tweede helft. Hij stond samen met Pablo Rosario in de basis bij Nice, maar beide Nederlanders werden een minuut voor tijd gewisseld. Justin Kluivert bleef op de bank bij de thuisploeg. Acht minuten voor tijd maakte Myron Boadu als invaller zijn opwachting bij Monaco en hij miste een grote kans.

De wedstrijd begon voor Nice met het uitvallen van Kasper Dolberg na een kwartier. De Deen raakte geblesseerd en liet zich vervangen door Andy Delort. Het was niet de enige domper voor Nice in de eerste helft, want zes minuten voor de rust opende Aleksandr Golovin van dichtbij de score na een strakke voorzet van Gelson Martins. Monaco, groepsgenoot van PSV in de Europa League, diende Nice daarmee het eerste tegendoelpunt van het seizoen toe. De gelijkmaker volgde vijf minuten na de pauze, toen Delort vrij kon binnenkoppen op aangeven van Amine Gouiri.

Hicham Boudaoui completeerde de comeback van Nice zeventien minuten voor tijd, toen hij vrij mocht uithalen vanuit het strafschopgebied na een goed uitgespeelde aanval. Twee minuten later veroorzaakte Stengs echter een strafschop, door zich te vergrijpen aan Caio Henrique. De penalty werd benut door Wissam Ben Yedder, die vol overtuiging in de rechterbovenhoek schoot. Scheidsrechter François Letexier kende niet veel later nogmaals een penalty toe, ditmaal aan Nice. Hij bestrafte een handsbal van Benoît Badiashile, maar Amine Gouiri schoot de strafschop naast het doel. Boadu had de wedstrijd kunnen beslissen voor Monaco, maar in een één-op-één-situatie trok keeper Walter Benítez aan het langste eind.