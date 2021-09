‘Ik heb niet het gevoel dat er een campagne tegen Ronald Koeman bezig is’

Zondag, 19 september 2021 om 15:05 • Mart Oude Nijeweeme

In aanloop naar wat volgens Spaanse media drie toekomstbepalende wedstrijden zijn voor Ronald Koeman, probeert de Nederlandse oefenmeester zijn hoofd koel te houden. Barcelona hervat maandag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Granada en hoopt daarin onder meer de zure nasmaak uit de Champions League weg te spoelen. In een uitgebreid interview met Marca zegt Koeman zich geen moment druk te maken over zijn toekomst en benadrukt hij geen spijt te hebben van zijn keuze om bij Barcelona aan de slag te gaan.

"Ik heb absoluut geen spijt dat ik getekend heb bij Barcelona", verduidelijkt Koeman. "We willen allemaal het beste voor de club. Ook nu ik alles weet van de club, ben ik blij dat ik hier ben en hoop ik te blijven zitten. Ik weet niet of mijn baan op het spel staat, want ze hebben mij daar niets over verteld. Je moet nadenken over wat belangrijk is. Ik ben kalm en heb er alle vertrouwen in dat we wedstrijden gaan winnen. Ik ben niet bang voor mijn toekomst. Uiteindelijk beslissen de club en de voorzitter."

Koeman heeft de prestatie van zijn ploeg en zijn eigen functioneren uitgebreid geanalyseerd na de pijnlijke nederlaag tegen Bayern München, maar weigert negativiteit de boventoon te laten voeren. "Ik denk dat ik meer realistisch ben dan opportunistisch. Ruim een jaar geleden verloor Barcelona, met Luis Suárez, Lionel Messi en Antoine Griezmann met 8-2 van Bayern. Wij speelden met Alejandro Baldé, Gavi, Yusuf Demir en Óscar Mingueza, allemaal jonge jongens. Het kan niet zo zijn dat ik voor de wedstrijd tegen Bayern moet antwoorden of ik moet vernieuwen en nu of ik ben bang voor mijn toekomst. Ik steek mijn energie graag in andere dingen."

Volgens Koeman ligt er een belangrijke taak bij de medische staf van Barcelona om het tij snel te keren. "Ik ben kalm en heb vertrouwen in het winnen van wedstrijden", vervolgt de Nederlander. "We moeten mensen herstellen om meer voetballers beschikbaar te hebben. Uiteindelijk zijn het alleen de resultaten die tellen. Het voelt niet alsof er een campagne tegen mij bezig is. Iedereen heeft het recht om inspraak te hebben en voor of tegen Koeman te zijn, zo werkt het. Er zullen mensen zijn die realistisch zijn en mensen die houden van opportune en ongelukkig zijn met de situatie van de club."