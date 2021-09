Uitgerekend GAE bezorgt PEC slechtste seizoensstart ooit in verhitte derby

Zondag, 19 september 2021 om 14:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:13

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag de eerste IJsselderby in vier jaar tijd in winst weten om te zetten. Tegen aartsrivaal PEC Zwolle zegevierde de ploeg van Kees van Wonderen met 1-0 door een treffer van Giannis-Foivos Botos een kwartier voor tijd. Voor PEC Zwolle, dat na vijf speelronden nog altijd niet gescoord heeft, betekent het de slechtste seizoensstart ooit in de Eredivisie met vijf nederlagen. Scheidsrechter Kevin Blom voelde zich wegens wanordelijkheden op de tribune genoodzaakt om het duel tot twee keer toe stil te leggen.

Bij de thuisploeg was er voor het eerst dit seizoen een basisplek ingeruimd voor Marc Cardona, terwijl bij PEC de naam van Elikia Mbinga het meest in het oog sprong bij de basiself. Go Ahead liet vanaf de eerste minuut zien dat het PEC zonder resultaat huiswaarts wenste te keren. De ploeg van Van Wonderen oogde getergd en noteerde na vijf minuten spelen de eerste grote kans van de wedstrijd via Ogechika Heil. De aanvaller was Sam Kersten te slim af, maar schoot vervolgens rakelings naast het doel van Kostas Lamprou. Even later tikte de Griekse doelman een vrije trap onder de lat vandaan.

Op deze manier tijdrekken is zelfs voor ons nieuw ???? #?? #gaepec pic.twitter.com/u7K0xmltW8 — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2021

Halverwege de eerste helft werd het duel ontsierd door wanordelijkheden. Supporters van beide ploegen gooiden vuurwerk over en weer en ook werden er stoeltjes vanuit het uitvak op het veld gegooid. Scheidsrechter Blom besloot de wedstrijd tot twee keer korte tijd stil te leggen, maar zag geen reden om het duel definitief te staken. De thuisploeg smeekte in het restant van de eerste helft bij de arbiter nog wel om een strafschop nadat Bram van Polen Heil over de knie legde, maar daar ging Blom niet in mee. In de tweede helft gebeurde dat aan de zijde van PEC wel.

Invaller Dean Huiberts schoot de bal vanaf de linkerkant van de zestien op de arm van Gerrit Nauber. Blom wees naar de stip, maar werd niet veel later naar het scherm geroepen door de VAR en kwam terug op zijn beslissing. Go Ahead nam het initiatief vervolgens weer over en was via Cardona heel dicht bij de openingstreffer. De Spanjaard kreeg de bal enigszins gelukkig voor de voeten, maar was onnauwkeurig in de afronding en schoot wild over. Een kwartier voor tijd zou de zege voor Go Ahead alsnog volgen, toen Botos kon afronden op aangeven van Mats Deijl en daarmee PEC de slechtste seizoensstart in de Eredivisie bezorgde.