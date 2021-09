Jan Joost van Gangelen over veelbesproken quote: ‘Ik vond het, dus riep ik het’

Zondag, 19 september 2021 om 13:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:52

Jan Joost van Gangelen noemde zichzelf enkele maanden geleden samen met Wilfred Genee de beste sportpresentator van Nederland. De uitspraak leverde 'wat gedoe' op, vertelt het gezicht van ESPN in een interview op het YouTube-kanaal KRISTAN. Hoewel Van Gangelen zijn uitspraak niet terugneemt, geeft hij toe dat een ander antwoord tactischer zou zijn geweest.

Van Gangelen stelde in het programma De Perstribune van NPO Radio 1 dat Tom Egbers 'als het gaat om documentaires en verhalen vertellen een koning is', maar niet de 'allerbeste is als het gewoon gaat om sport presenteren'. Van Gangelen schatte zichzelf hoger in. "Ik vind Wilfred en mezelf de beste. Ja… Dat is echt smaak, omdat ik heel vaak vind dat het saai is bij anderen", zei de presentator in juni. "Dat heeft wat gedoe opgeleverd", blikt hij drie maanden terug. "In Nederland zijn we niet zo gewend als in andere landen om ervoor uit te komen dat iets goed gaat. We zijn altijd heel bescheiden. 'Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.'"

"Ik vond het, dus riep ik het in zo'n uitzending. Maar toen ik het zei, dacht ik al: hier krijg ik een heleboel gezeik over", aldus Van Gangelen. "Ik had natuurlijk beter iets kunnen zeggen als: 'Ik vind Gary Lineker heel goed in Engeland, en de mensen in Nederland moeten maar bepalen wie ze de beste vinden.' Dat was de veilige oplossing geweest, maar daar kies ik niet altijd voor." In het interview vertelt de 47-jarige Van Gangelen ook hoe hij ooit terechtkwam in de mediawereld. Zijn droom was om presentator te worden voor het Klokhuis of het Jeugdjournaal, zegt hij.

"Ik heb Nederlands gestudeerd en ben ook leraar Nederlands", legt Van Gangelen uit. "Toen ik klaar was met mijn opleiding, was ik nog barkeeper. Ik was een jaar lang barkeeper én leraar Nederlands en begon Studio Sport te stalken om daar een baantje te krijgen. Het maakte niet zoveel uit welk baantje, als ik maar binnenkwam. Ik ben in 1997 begonnen als redactieassistent, moest koffie halen, faxen sturen, opstellingen maken, ouderwets werk." Ondanks enkele screentests kwam een carrière bij het Klokhuis of het Jeugdjournaal vanwege een gebrek aan ervaring nooit van de grond.