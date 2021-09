Verrassingen in Eindhoven: geen Madueke, andere voorhoede Feyenoord

Zondag, 19 september 2021 om 13:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:33

De opstellingen van PSV en Feyenoord voor de onderlinge competitiewedstrijd van zondagmiddag zijn bekend. De grootste verrassing is de basisplek bij PSV voor Bruma, die ten koste gaat van Noni Madueke. Verder maakt Marco van Ginkel op het middenveld plaats voor Davy Pröpper en kiest Roger Schmidt ervoor om Jordan Teze als rechtsback te posteren, omdat Phillipp Mwene met lichte klachten kampt. Bij Feyenoord wordt de voorhoede aangepast en verdwijnt Bryan Linssen uit de basiself. Het duel begint om 14.30 uur in het Philips Stadion.

Schmidt beschikt over een grotendeels fitte selectie, afgezien van Mwene en Ibrahim Sangaré. Tegen Real Sociedad stond Van Ginkel op het middenveld, maar nu krijgt Pröpper de voorkeur. Het is zijn eerste basisplaats sinds 21 augustus (4-1 zege op SC Cambuur); sindsdien miste hij drie duels vanwege een blessure en zat hij tegen Real Sociedad op de bank. Bruma behoorde ook tegen Cambuur voor het laatst tot de basis. PSV liet dit seizoen als enige club in de Eredivisie nog geen steek vallen. De Eindhovenaren pakten twaalf punten uit de eerste vier wedstrijden; met dertien punten uit vijf duels gaat Ajax momenteel aan kop in de Eredivisie. PSV wist echter al vier opeenvolgende thuiswedstrijden niet meer te winnen van Feyenoord: na een nederlaag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal in 2018 na strafschoppen volgde driemaal een 1-1 gelijkspel in de Eredivisie.

Deze week werd duidelijk dat Toornstra een twijfelgeval was voor de wedstrijd. De middenvelder van Feyenoord, dinsdag tegen Maccabi Haifa (0-0) ingezet als rechtsbuiten vanwege de absentie van Alireza Jahanbakhsh, kampte met bovenbeenklachten. Hij staat desondanks in de basis, opnieuw als rechtsbuiten. Jahanbakhsh speelt als spits en Luis Sinisterra komt vanaf links, waardoor dus geen plek is voor Linssen. Fredrik Aursnes was tegen Maccabi Haifa de vervanger van Toornstra op het middenveld (omdat Toornstra naar voren werd geschoven) en begint nu weer op het middenveld. Arsenal-huurling Reiss Nelson is nog niet fit genoeg om wedstrijden te spelen en ontbreekt daardoor in de wedstrijdselectie.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Pröpper, Boscagli; Bruma, Götze, Gakpo; Zahavi

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Toornstra, Jahanbakhsh, Sinisterra.