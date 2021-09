‘Drastic cull’ moet Van de Beek in januari naar de uitgang leiden bij United

Zondag, 19 september 2021 om 13:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

Donny van de Beek staat op de nominatie om Manchester United in de komende transferwindow te verlaten, zo weet The Sun. De krant schrijft dat de middenvelder samen met zes ploeggenoten onderdeel uitmaakt van een drastic cull die ervoor moet zorgen dat Declan Rice kan worden overgenomen van West Ham United. Van de Beek stond deze zomer op het punt om de overstap te maken naar Everton, maar werd toen nog tegengehouden door manager Ole Gunnar Solskjaer.

Naast Van de Beek worden ook de namen van Phil Jones, Eric Bailly, Diogo Dalot, Alex Telles, Anthony Martial en Jesse Lingard in verband gebracht met een vertrek bij United tijdens de komende wintertransferperiode. Geen van allen beschikt momenteel over een vaste plek binnen het elftal van Solskjaer, waardoor United zijn kans schoon ziet om geld in het laatje te krijgen. Gezegd wordt dat Solskjaer zijn ploeg wil inkrimpen om geld op te halen voor de transfer van Rice. Een eventuele verkoop van bovengenoemde spelers zou het elftal niet direct verzwakken, zo klinkt het.

Van de Beek hoeft, net als vorig seizoen, ook deze voetbaljaargang vooralsnog niet te rekenen op het vertrouwen van Solskjaer. In de Premier League stond de Nederlander nog geen enkele keer in de basis bij United. Tegen Young Boys in de Champions League mocht hij het dinsdag wel vanaf de eerste minuut laten zien, maar werd hij halverwege naar de kant gehaald door de Noorse oefenmeester. En dus lijkt er voor Van de Beek wederom een seizoen voor de boeg te staan waarin hij genoegen moet nemen met invalbeurten.

Op de laatste dag van de zomertransferwindow leek Van de Beek te worden verhuurd aan Everton, maar zag de middenvelder hoe Solskjaer daar op het laatste moment een stokje voor stak. Van de Beek drong bij de clubleiding van United aan op een vertrek, mede door de komst van Cristiano Ronaldo. United leek dit in eerste instantie in te willigen, totdat manager Solskjaer een verhuur van de schaduwspits als ‘onbespreekbaar’ betitelde. Van de Beek ondervindt op het middenveld van United onder meer hevige concurrentie van Paul Pogba en Bruno Fernandes.