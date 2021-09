Roger Schmidt ergert zich aan Bert Maalderink: ‘We kunnen ook stoppen’

Zondag, 19 september 2021 om 12:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:42

Roger Schmidt oogde zaterdag 'gespannen' in een interview met de NOS, zo schrijft de omroep. De trainer van PSV werd daags voor de wedstrijd tegen PSV door journalist Bert Maalderink ondervraagd op het trainingsveld. Schmidt vond dat Maalderink hem niet liet uitpraten en sprak zijn irritatie daarover uit. "Mag ik even uitpraten? Anders kunnen we beter het interview afbreken, want dit is nogal irritant", zei de oefenmeester.

Schmidt voorspelde in het interview een zware wedstrijd tegen Feyenoord, dat in zijn ogen een goede ploeg heeft. "Ze hebben een gesloten elftal, een duidelijk idee over hoe ze willen spelen, goede aanvallers en gevaarlijke wapens." Schmidt gaf verder aan dat PSV dit seizoen 'betrouwbaarder' is dan in het afgelopen seizoen. "We zijn constanter op niveau, dat is het verschil met vorige seizoen."

AZ ? Real Sociedad?? Feyenoord? PSV sluit vanmiddag een week vol topwedstrijden af tegen Feyenoord. Roger Schmidt oogt daags voor de topper gespannen?? #psvfey pic.twitter.com/wXM6bNXnem — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 19, 2021

Toen Schmidt werd gevraagd of het tegen Feyenoord moeilijker wordt dan tegen Real Sociedad (2-2) om het eigen spel negentig minuten door te drukken, ontstond de irritatie bij Schmidt. Vervolgens werd het interview hervat, maar kon hij zich niet meer herinneren wat hem aanvankelijk gevraagd werd. De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord begint zondagmiddag om 14.30 uur in het Philips Stadion.