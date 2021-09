Kwakman: ‘De nieuwe tactiek en formatie van PSV liggen hem wat minder’

Zondag, 19 september 2021 om 11:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:22

De nieuwe speelwijze van PSV is nadelig voor Philipp Max, denkt Kees Kwakman. De vleugelverdediger had vorig seizoen veel ruimte om de volledige linkerflank te bestrijken, omdat PSV in een 4-2-2-2-systeem zonder linksbuiten opereerde. Inmiddels staat Cody Gakpo echter opgesteld als linkeraanvaller en daarmee is de ruimte voor Max afgenomen. De nadruk komt daardoor meer te liggen op zijn defensieve taken en daar blinkt hij volgens Kwakman minder in uit.

In de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad (2-2) van donderdag merkte Kwakman dat er 'iets veranderd' was bij Max. "Aanvallend wordt hij minder ingezet. De samenwerking met Gakpo is gewoon wat minder", merkt de analist zondagochtend op bij Goedemorgen Eredivisie. Max kende een zware avond als bewaker van Adnan Januzaj tegen Real Sociedad. Bij het eerste doelpunt van de Spanjaarden stapte Max aan de binnenkant door op Januzaj, waardoor de opgestoomde rechtsback Joseba Zaldua ongestoord een voorzet kon geven waaruit Januzaj scoorde. Bij de tweede treffer slaagde Max er niet in een actie van Januzaj te stoppen, waardoor hij Zaldua kon bereiken. Na een voorzet van de back scoorde Alexander Isak.

"Het is moeilijk om bij de 1-1 de voorzet af te stoppen; bij de 1-2 laat Gakpo Zaldua lopen (de rechtsback van Real Sociedad, red.)", vervolgt Kwakman in de aanloop naar de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord van zondagmiddag. Hij merkt op dat Max 'verdedigend meer aan het werk wordt gezet' en 'lager op het veld' staat. "PSV speelt niet meer met twee nummers tien, zoals vorig seizoen; Gakpo speelt aan de linkerkant, dus er is wat minder ruimte voor Max om op te komen. Die samenwerking met Gakpo is nog niet helemaal top." Max kende een sterk debuutseizoen in de Eredivisie, met vijf doelpunten en acht assists in de Eredivisie. Dit seizoen staat de teller voor doelpunten en assists in de competitie nog op nul.

"Max heeft dit seizoen nog nul gecreëerde kansen uit open spel en nul assists. Vorig seizoen waren er maar vijf spelers die op die gebieden betere statistieken hadden", aldus Kwakman. "De nieuwe tactiek en formatie van PSV liggen hem wat minder. Dat betekent niet dat het voor PSV slechter is, helemaal niet zelfs, want Götze en Gakpo komen beter tot hun recht. Maar de aanvallende inbreng van Max is er wat minder. Verdedigend moet hij wat meer doen en daar is hij toch wat minder goed in." Donderdagavond liet Roger Schmidt, de trainer van PSV, weten nog altijd tevreden te zijn over de aanvallende inbreng van Max. Hij vindt dat de back de laatste wedstrijden goed heeft gepresteerd. "De goals kwamen vandaag (donderdag, red.) wel uit voorzetten van zijn kant, maar hij speelde wel een goede wedstrijden. De voorzetten waren niet alleen zijn schuld. Het hele team moet het beter doen."