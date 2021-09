Onverstoorbare Dumfries kan niet kapot in Italië: ‘Geeft garanties aan Inzaghi’

Met een assist en een voorassist had Denzel Dumfries zaterdagavond een belangrijk aandeel in de ruime zege van Internazionale op Bologna (6-1). De van PSV overgekomen back bemoeide zich veelvuldig met het aanvalsspel van de Milanesen en kon na afloop rekenen op lovende woorden van de Italiaanse media. In de studio van Ziggo Sport werd Dumfries door Jan van Halst al vergeleken met zijn voorganger Achraf Hakimi. "Misschien is hij wel beter."

Tuttosport weigert vooralsnog de vergelijking te trekken met Hakimi. "Iedereen die hem kent en met hem heeft gespeeld, van de Nederlandse lagere divisies tot de Nederlandse competitie met PSV en het EK een paar maanden geleden met Oranje , prijzen het karakter van een jongen die geen grenzen wil stellen", schrijft de krant. "Hij zet zich volledig en traint maximaal om obstakels te overwinnen. Gisteren was het Bologna, dinsdag zal dat tegen Fiorentina zijn. Dumfries kan zelfs bij een topclub als Inter bepalend zijn op de rechtervleugel, vraag het Mihajlovic (trainer Bologna, red.)."

"De magie van het Nerazzurri-debuut heeft zich herhaald", doelt La Gazzetta dello Sport op de eerder trefzekere Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu, Joaquin Correa en Federico Dimarco. "De rechtervleugel plaveide hij op een geweldig manier. Hij weigerde om op de rem te trappen, ook omdat hij weet dat de erfenis van Hakimi een behoorlijke last op de schouders is. Dring alleen aan op vergelijkingen met Hakimi. De Marokkaan is sneller, vooral op de korte afstand, maar is wel minder explosief. Dumfries boekt een geweldige progressie. Hij heeft misschien niet de afstandsbediening die Dimarco heeft, maar hij weet het spel breed te houden en heeft in de combinatie met Darmian goede garanties gegeven aan Inzaghi."

Voor Dumfries, die al na zes minuten spelen de assist leverde bij de 1-0 van Lautaro Martínez, voelde het duel met Bologna als een revanche. "We waren erop gebracht om een geweldige wedstrijd te spelen na de nederlaag in de Champions League tegen Real Madrid, het was een overwinning van het team", blikte Dumfries na afloop terug voor de camera's van DAZN. "Inzaghi vroeg me om lang te blijven staan. Mijn teamgenoten hebben me goed ontvangen en ik ben erg blij om hier te zijn. Vergelijk mij niet met Hakimi, want ik denk niet dat de fans Hakimi zijn vergeten, maar ik zal alles geven."

Corriere dello Sport toont vooral zijn medeleven met directe tegenstander Aaron Hickey, die in de rust naar de kant werd gehaald. "Hij werd vernederd. Het was een geweldig eerste examen van Dumfries. In de eerste helft leunde Inter op hem." De kans dat Dumfries aanstaande dinsdag tegen Fiorentina wederom aan de aftrap mag verschijnen is aanwezig, daar ook Inzaghi te spreken was over het optreden van de Nederlander. "Dumfries heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Hij traint goed en komt sneller binnen dan verwacht. Als hij deze lijn weet door te trekken gaan we veel plezier aan hem beleven."