Sinisterra verraste Feyenoord met privéfoto's: 'Het is een jonge jongen, hè'

Zondag, 19 september 2021 om 10:41 • Dominic Mostert

Luis Sinisterra is een belangrijke speler voor Feyenoord, maar kan zowel binnen als buiten de lijnen nog volwassener worden. Dinsdagavond, na de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa (0-0), merkte analist Pierre van Hooijdonk van ESPN op dat het overzicht op belangrijke momenten ontbrak bij de aanvaller. In gesprek met het Algemeen Dagblad memoreert voormalig Feyenoord-trainer Dick Advocaat een controversieel moment van vorig seizoen buiten de lijnen.

Nadat Sinisterra in december 2020 terugkeerde van een ernstige kruisbandblessure, speelde hij drie wedstrijden en kreeg hij vrijaf in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar tegen sc Heerenveen (3-0 zege). Sinisterra kon daardoor afreizen naar Colombia, net op tijd voor kerst. Vanwege de coronaproblematiek werd reizen sterk afgeraden, waardoor Feyenoord de trip van de buitenspeler zoveel mogelijk buiten de aandacht wilde houden. De clubleiding verzocht Sinisterra om een low profile te houden. Hij knikte instemmend, maar plaatste vervolgens regelmatig foto's vanuit Colombia, zoals kiekjes met zijn familie of vanuit restaurants.

Feyenoord opende het nieuwe kalenderjaar op 10 september met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-2). In de aanloop naar die wedstrijd ontstond een discussie over het meespelen van het Zuid-Amerikaanse drietal Marcos Senesi, Lucas Pratto en Sinisterra. Henk van Stee, technisch directeur, kreeg 'van veel Spartanen' foto's doorgestuurd waarop de spelers van Feyenoord bij het zwembad lagen en sprak zijn verbazing daarover uit. "Ik heb het daarna nog een keer uitgezocht en het RIVM zegt duidelijk: je moet gewoon in quarantaine."

Advocaat memoreert de gang van zaken van destijds. "Henk van Stee van Sparta had de foto’s van Sinisterra ook gezien en kaartte het meteen aan in de media", weet hij nog. De huidige bondscoach van Irak neemt Sinisterra weinig kwalijk na het publiceren van de foto's. "Een jonge jongen hè. Die vergeten weleens iets in hun enthousiasme." Advocaat vindt Sinisterra een 'heerlijke' en 'veelzijdige' speler. "En hij is veelzijdig. Hij kan in de spits spelen, maar het liefst zie ik hem aan de zijkanten. Zijn rendement gaat omhoog, maar kan nog hoger. Als je zo snel bent en je komt zo vaak in een goede positie voor de goal, kun je nog meer scoren."