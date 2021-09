Erik ten Hag voorziet mooie toekomst: ‘Het kan dan heel snel met hem gaan’

Zondag, 19 september 2021 om 08:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:40

Erik ten Hag gaf de spelers van Ajax een belangrijke opdracht in de aanloop naar het thuisduel met SC Cambuur. “Ik wilde dat ze de intensiteit van de Champions League zouden meenemen naar de Eredivisie. Dat hebben ze aardig gedaan”, zei de trainer met gevoel voor understatement na de 9-0 zege, drie dagen na de 1-5 overwinning op Sporting Portugal. Ajax evenaarde de grootste competitiezege ooit in de Johan Cruijff ArenA.

Slechts een keer eerder won Ajax een competitiewedstrijd met acht verschillende doelpuntenmakers. “We hebben kennelijk gevarieerd aangevallen”, concludeerde Ten Hag, die zich geen zorgen maakt over het ogenschijnlijke gebrek aan weerstand in de eerste drie thuisduels in de Eredivisie: negen punten en een doelsaldo van 19-0. “Ik vind het zelfs prima zo. Het ziet er makkelijk uit misschien. Maar als we dit niet weten op te brengen, dan krijgen we het gewoon erg moeilijk.”

De stemming is goed bij Ajax na de monsterscore op Cambuur!



Toch had Jurriën Timber nog op het tiende doelpunt gehoopt. pic.twitter.com/HjvSemS0cZ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 18, 2021

Ten Hag is zeer te spreken over Mohamed Daramy, die in het duel met PEC Zwolle zijn debuut maakte en zaterdag tegen Cambuur zijn eerste goal maakte. “'Hij schakelt twee keer, dat moet je kunnen opbrengen. Een geweldige kwaliteit die hij daar laat zien.” Ajax hoopt nog veel plezier aan de pas negentienjarige Daramy te gaan beleven. “Het klopt dat hij vanaf de eerste training al kwaliteiten laat zien die passen bij ons spel en kwaliteiten die we zochten”, vertelde Ten Hag.

“Snelheid, een rechtsbenige aanvaller op links die een overtal kan creëren, die er ogenschijnlijk heel makkelijk langsloopt, maar die bovenal de juiste keuzes weet te maken”, benadrukt Ten Hag. “Wat ik vorige week in Zwolle zo knap vond: dan ben je nieuw, dan wil je jezelf laten zien, maar hij zag dat het niet mogelijk was om dribbels te maken en dus ging hij passen. Daardoor konden we elders een overtalsituatie creëren en bleven we in ieder geval in balbezit. Dat vind ik heel knap, als je als jong volwassene dat inzicht al hebt.”

Ten Hag is ook erg tevreden over Jurriën Timber, die Perr Schuurs voorlopig uit de basisformatie heeft verdrongen. “Maar hij kan nog beter”, zei hij. “Jurriën is soms een beetje gemakzuchtig. Hij ziet het spel goed maar moet nu ook de persoonlijkheid krijgen om de defensie te leiden. Hij heeft al een heel mooie toekomst. Maar als hij zich daar in ontwikkelt, dan kan het allemaal nog sneller met hem gaan.”