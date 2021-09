Martens legt FC Utrecht - RKC 25 minuten stil: ‘Waar eindigt het anders?’

Zondag, 19 september 2021 om 07:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:42

De wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk (2-2) in de Eredivisie was zaterdagavond nogal rommelig, inclusief een staking van 25 minuten na wangedrag van de thuisfans. Na iets meer dan twintig minuten legde scheidsrechter Richard Martens het duel stil omdat er tot twee keer toe voorwerpen op het veld werden gegooid vanuit het publiek. De arbiter had de speaker al laten waarschuwen nadat er bekers met bier werden gegooid nadat RKC een penalty kreeg.

Enkele minuten later werden er na de gelijkmaker van RKC vanaf de tribunes een aansteker en andere voorwerpen op het veld gegooid. Dat was voor Martens aanleiding om een afkoelingsperiode van een klein half uur in te lassen. “We hebben een aantal waarschuwingen afgegeven. De eerste keer dat er met bier werd gegooid, hebben we het laten omroepen. Toen er vervolgens weer massaal met bier werd gegooid, zijn we naar de zijkant gegaan om een statement te maken”, benadrukte Martens aan ESPN.

? Hierom legde scheidsrechter Richard Martens FC Utrecht - RKC Waalwijk stil. ??#utrrkc pic.twitter.com/fVXDWB1p9S — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2021

“En de derde keer werd er niet alleen met glazen bier gegooid, maar zelfs met aanstekers. Dat was grensoverschrijdend en toen zijn we naar binnen gegaan.” Martens kreeg de vraag waarom hij daar een punt van maakte, omdat de spelers daar naar alle waarschijnlijkheid elke week mee te maken hebben. “Als er één glas bier wordt gegooid, dat praat ik niet goed, maar dan zit er een opbouw in. Maar als het erger wordt, dan moeten we ergens een streep trekken. Vervolgens komen er zelfs aanstekers bij.”

“Als we er niks aan doen, waar eindigt het dan?”, vroeg de leidsman zich openlijk af. Willem Janssen benadrukte dat de spelers eigenlijk niet echt in de gaten hadden wat er precies aan de hand was. “Het moment waarop we naar binnen moesten, dat was best gek”, vertelde de captain van FC Utrecht. “Op het veld hadden de spelers van zowel FC Utrecht als RKC niet door wat er nou aan de hand was. Martens gaf al heel snel een waarschuwing en het werd ook omgeroepen, daarna besloot hij binnen twee minuten om de wedstrijd stil te leggen.”

“Hij kwam met een aansteker aanlopen en dat was voor hem de aanleiding om helemaal van het veld af te gaan”, verklaarde Janssen, die dat onnodig vond. “Als speler wil je doorgaan, we hadden niet het idee dat het heel erg was. Toen zaten we binnen en duurde het best wel lang. Als speler heb je niet het hele overzicht, dus het is wel lastig. Aan de ene kant weet je dat hij het niet voor niets doet, maar als spelers hadden we niet het gevoel dat er chaos was ofzo.”