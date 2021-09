Henk de Jong bagatelliseert 9-0 verlies: ‘Ik heb het niet verkeerd gedaan toch?’

Zondag, 19 september 2021 om 06:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:00

SC Cambuur was zaterdagavond, op de eerste vijftien minuten na, de speelbal van Ajax. Het team van trainer Henk de Jong verloor met liefst 9-0 in de Johan Cruijff ArenA, waar de toeschouwers om een tiende treffer riepen. Die vernedering bleef Cambuur bespaard, mede omdat Ryan Gravenberch in blessuretijd de paal trof. De noorderlingen werd, zelfs al tijdens de wedstrijd, verweten dat er te naïef werd gespeeld en dat de monsternederlaag niet meer dan logisch was.

“Laten we eerlijk wezen, we hebben echt van alles geprobeerd. Laag staan, hoog staan, een ander systeem. Ajax was op alle vlakken gewoon beter. Ze lopen uit en dan weet je dat het een klote-avond wordt. Je krijgt ze gewoon op een verkeerd moment, zo na die geweldige wedstrijd in Portugal”, doelde De Jong in gesprek met ESPN op de 1-5 winst van Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal.

?? Henk de Jong laat zijn kop niet hangen na de afstraffing tegen Ajax.



"Ik laat mijn jongens niet vallen" pic.twitter.com/Rex6GNQYJb — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2021

“Ik heb het niet verkeerd gedaan toch?”, repliceerde De Jong toen werd gesuggereerd dat een andere spelopvatting tot een minder zware nederlaag zou hebben kunnen geleid. “We hebben gecounterd, maar Ajax was te goed. Ze drukten ons terug op eigen helft. (...) Je kan van een heel goed Ajax verliezen. We hebben een klote-avond, maar morgen (zondag, red.) sta ik weer recht voor de groep. Ze waren gewoon te goed voor ons, op alle posities.”

Calvin Mac-Intosch hoorde hoe de fans ‘tien-tien’ riepen. “Dat ze tien-tien roepen op de tribune is vervelend, dat wil je echt niet horen”, vertelde de verdediger aan de Leeuwarder Courant. Cambuur is een ploeg die altijd uitgaat van eigen kracht en dat kan tegen topclubs soms vervelend uitpakken. “Misschien is dat tegen Ajax zelfmoord’’, erkende Mac-Intosch, al zag De Jong dat anders. “Als we hier met tien verdedigers hadden gespeeld, hadden we nog dik verloren.”

Met vijf verdedigers op het veld, bij een stand van 4-0, kreeg Cambuur nog vijf doelpunten tegen. Een andere speelwijze past de club ook niet. “We kunnen wel gaan schoppen, maar dan krijgen we rode kaarten en daar hebben we donderdag dan weer last van”, verwees de trainer naar het komende duel met Heracles Almelo. Het woord naïef viel ook in het gesprek met de regionale krant. Daar wilde De Jong niets van weten. “Ze zijn gewoon veel te goed.”

“Dit is niet leuk’’, erkende De Jong. “Maar ze zijn sneller, handiger en op alle fronten beter. Tegen Ajax in topvorm kan dit gebeuren. Als het eenmaal loopt, dan zijn ze niet te stoppen.” Hij laat zijn spelers ondanks de grootste Eredivisie-nederlaag in de historie niet vallen. “Dit ga ik gebruiken om ze donderdag weer scherp te krijgen. Dan staan we er weer. Tegen Ajax heb je 99,9 procent kans dat je verliest, tegen de andere ploegen moeten we de punten pakken.”