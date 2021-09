Berghuis kan zich niet vinden in kritiek: ‘Dat is een beeld dat ontstaat’

Zaterdag, 18 september 2021 om 23:18 • Jeroen van Poppel

Steven Berghuis heeft een mooie voetbalweek achter de rug. De aanvaller van Ajax maakte woensdag tegen Sporting Portugal (1-5 winst) zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst en voegde daar tegen SC Cambuur (9-0) zijn eerste competitietreffer aan toe. Berghuis vertelt tegenover ESPN zich gelukkig te voelen in zijn nieuwe positie als nummer tien van Ajax.

"Dat begon tegen PEC Zwolle al, toen ik terugkwam van het Nederlands elftal", zegt Berghuis. "Als ik mezelf ontleed als voetballer, en kijk naar de kwaliteiten die ik heb, dan denk ik dat ik echt een aanvallende middenvelder ben, die andere mensen aan het werk kan zetten. Met die kwaliteiten kun je ook heel goed op rechts spelen, omdat je tegenwoordig backs hebt die eigenlijk jouw rechtsbuiten kan zijn. Op tien heb ik iets meer bewegingsvrijheid, kan ik links én rechts uitkomen. Bijvoorbeeld bij de derde goal van Noussair Mazraoui kwam ik links van de zestien uit, dat zou ik als rechtsbuiten niet snel hebben. Ik vind het een fijne positie."

Berghuis krijgt de vraag of het voetballen weer leuk is geworden. "Op het veld is het altijd wel leuk geweest, maar nu begin ik ook belangrijk te worden voor de ploeg. Dat zijn goede dingen", aldus de voormalig Feyenoorder, die niet het gevoel had om over een drempel te moeten bij Ajax. 'Niet echt. Maar je komt toch bij een nieuwe club, in een team met spelers die al langer bij elkaar zitten. Je moet je draai vinden: ik moet aan hen wennen en zij aan mij. De periode bij het Nederlands elftal heeft me in ieder geval goed gedaan. Ik heb daar drie goede wedstrijden gespeeld en ben fysiek ook sterker geworden. En het was ook goed voor het vertrouwen. "

De afgelopen weken kreeg Berghuis kritiek van onder meer Marciano Vink dat hij zich opstelde als 'het braafste jongetje van de klas'. Dat werd gezegd toen Berghuis een vrije trap gunde aan ploeggenoot Zakaria Labyad. "Ik kreeg ook mee dat daar wat verbaasdheid over was, maar Zakaria heeft ook gewoon een goede vrije trap", reageert hij nu. "Bij Feyenoord heeft Jens Toornstra of Orkun Kökçü ook regelmatig een vrije trap genomen. Het is een beetje een beeld dat ontstaat, maar ik heb in het begin ook gewoon goede wedstrijden gespeeld voor Ajax: tegen NEC-thuis en tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal. Iedereen die ergens nieuw komt moet gewoon even wennen. En ik helemaal, want als Feyenoorder naar Ajax: dat is niet niks." Van persoonlijke bedreigingen heeft Berghuis inmiddels geen last meer. "Die zijn nu weg, het is nu wel heel erg rustig. Iedereen gaat weer door en zo hoort het ook."