Ten Hag pareert kritiek: ‘Hij heeft maar één slechte wedstrijd gespeeld'

Zaterdag, 18 september 2021 om 22:43 • Laatste update: 22:50

Met zijn eerste Eredivisiedoelpunt in het shirt van Ajax had ook Steven Berghuis een aandeel in de monsterzege van de Amsterdammers op SC Cambuur (9-0) zaterdagavond. De aanvaller werd door trainer Erik ten Hag wederom op de nummer 10-positie geposteerd en vulde die rol naar behoren in. Van kritieken aan het adres van zijn pupil wil de trainer van Ajax dan ook niets weten, zo bleek na afloop van het duel voor de camera's van ESPN.

"We mogen met zijn allen toch best kritisch kijken naar een man die van Feyenoord komt en een wedstrijd of drie à vier aan het zoeken was?", vraagt Hans Kraay jr. Ten Hag na afloop. "Hij gaat het steeds beter inzetten", pareert de oefenmeester de kritiek. "Ik vond hem vanaf het begin al goed. Natuurlijk moet hij wennen, maar hij speelde vanaf het begin goed. Hij heeft misschien één slechte wedstrijd gespeeld, bij FC Twente. Al die andere wedstrijden heeft hij een heel aanvaardbaar niveau gehaald, of het nou tegen NEC was of om de Johan Cruijff Schaal. Hij zit er goed in. Dat groeit per wedstrijd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Berghuis nam tegen Cambuur de tweede Amsterdamse treffer voor zijn rekening door op aangeven van Dusan Tadic hard raak te schieten. "Natuurlijk gaat hij groeien zodra je gaat wennen aan je medespelers en een andere speelwijze", benadrukt Ten Hag nogmaals. "Dan ga je beter spelen. Tenminste, als de instelling goed is. En dat is bij hem het geval. In dat proces zit hij nu en daar ben ik blij mee. Ik heb sowieso een goed en hongerig Ajax gezien. We zijn nu doorgegaan in de tweede helft, dat hebben we in andere wedstrijden weleens laten liggen."

Ten Hag zag een Cambuur dat in het eerste kwartier van de wedstrijd behoorlijk weerstand bood. Na de openingstreffer van Jurriën Timber op aangeven van Berghuis liepen de Amsterdammers echter uit naar een monsterzege. "Voor de eerste goal hadden ze zeker de intentie om er iets van te maken", vervolgt de trainer. "Om te voetballen en gevaarlijk te worden. Dat deden ze uitstekend. Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over Cambuur, dat mag jij zeggen", pareert Ten Hag de vraag van Kraay jr. of hij de Leeuwarders naïef vond.