Felle discussie over Ajax - Cambuur: ‘Jij kijkt vanuit Amsterdams perspectief’

Zaterdag, 18 september 2021 om 22:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

De gigantische overwinning van Ajax tegen SC Cambuur (9-0) roept in de studio van ESPN een felle discussie op over de speelstijl van de Friezen. Hugo Borst stelt dat Cambuur beter verdedigender voor de dag had kunnen komen in de Johan Cruijff ArenA, terwijl Marciano Vink stelt dat de ploeg van Henk de Jong nou eenmaal gewend is om aanvallend voetbal te spelen. "Jij denkt vanuit een Amsterdams perspectief", stelt Borst tegenover Vink.

Vink vindt dat de bezoekers niet al te veel te verwijten is. "Cambuur heeft het in het begin echt wel oké gedaan, alleen Ajax is gewoon zovele malen beter", stelt de oud-voetballer. "Dat komt ook door de concurrentie bij Ajax: iedereen is messcherp. Als de goals dan gaan komen, zie je dat iedereen er wel zin in heeft. Die tiende had gemaakt kunnen worden, als Ryan Gravenberch die bal gewoon teruglegt in plaats van zelfzuchtig die tiende proberen te maken." Gravenberch schoot de bal uit de draai op de paal, waarna de wedstrijd afgelopen was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Borst trekt een vergelijking met Sparta Rotterdam, waar hij zelf fan van is. "Ik denk dat dit Sparta niet overkomt, want Henk Fraser gaat echt met twee muren spelen. Dan wordt het 4-1, of 2-0." Borst vindt dat Cambuur veel te weinig heeft gedaan om het Ajax moeilijk te maken. "Er zijn geen overtredingen gemaakt, man! Het is gewoon een vrije doorgang. Dit heeft toch niets te maken met tegenstand?"

Volgens Vink ligt verdedigend spel niet in de aard van Cambuur. "Het is ook zo dat Sparta zijn speelstijl dichter bij hetgeen dat jij voorstelt dat ze moeten doen, dan de speelstijl van Cambuur. Cambuur zijn speelstijl is echt gebaseerd op eruitvliegen, backs die eroverheen klappen. Ga je nou heel veel concessies doen aan je speelstijl voor die één of twee wedstrijden? Dat vind ik niet."

Dat gaat er bij Borst echter totaal niet in. "Waarom niet? Als je deze goals tegen krijgt kan dat je Eredivisie-schap kosten, op doelsaldo. Jij denkt echt vanuit een Amsterdams perspectief. Jij wil altijd mooi voetbal zien. We moeten maar ondergaan dat Ajax lekker mag uitwaaien en het voetbal mag laten zien..." Vink raakt zichtbaar geagiteerd door de opmerkingen van Borst.

"Nee, ik kijk helemaal niet vanuit een Amsterdams perspectief. Dat is bullshit", bijt hij Borst toe. "Als er één niks te maken heeft met Amsterdam, dan ben ik het. Ja, ik woon er, maar dat betekent toch nog niet dat ik vanuit Amsterdams perspectief kijk? Dat is een rare vergelijking. Dus in Rotterdam kunnen geen mensen wonen die Ajax een warm hart toedragen?" Daarna wordt de discussie afgekapt door Jan Joost van Gangelen.