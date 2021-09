Ajax verpulvert SC Cambuur maar komt nét niet aan tien goals

Zaterdag, 18 september 2021 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:53

Ajax heeft zaterdagavond zijn volgende monsterscore in de Eredivisie werden gezet. Nadat NEC en Vitesse eerder al op een grote nederlaag werd getrakteerd, kwam SC Cambuur er nog veel slechter vanaf: 9-0. Steven Berghuis maakte zijn eerste competitiedoelpunt voor Ajax, terwijl invaller Mohamed Daramy zijn allereerste treffer in Amsterdamse dienst liet aantekenen. Ajax klimt naar de koppositie, die zondag door PSV overgenomen kan worden door te winnen van Feyenoord. Cambuur staat negende.

Bij Ajax kregen Nicolás Tagliafico en David Neres een kans in de basis in plaats van Daley Blind en Antony, terwijl Cambuur aantrad met dezelfde opstelling als vorige week tegen Go Ahead Eagles (5-2 zege). In het eerste kwartier voelde Cambuur de druk van Ajax, zonder dat dat echte kansen opleverde. Zelf kregen de Friezen duidelijk ruimte in de counter, maar Issa Kallon sprong slecht om met de grote vrijheid die Noussair Mazraoui hem gaf door niet mee te lopen.

Zo ziet de eerste Eredivisie-goal van Berghuis in het shirt van Ajax eruit!?? pic.twitter.com/G9w14GG1EI — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2021

In de zestiende minuut onderschepte Jurriën Timber de bal bij Alex Bangura, om vervolgens zelf door te lopen en een combinatie aan te gaan met Steven Berghuis. Timber rondde het in het strafschopgebied zelf af door de verre hoek te zoeken: 1-0. Drie minuten later maakte Berghuis het zelf af, door een lage voorzet van Dusan Tadic binnen te schieten: 2-0. Weer tien minuten later zag Berghuis zijn lage voorzet afketsen op Calvin Mac-Intosch en voor de voeten belanden bij Mazraoui. Die nam aan en schoot de bal via het lichaam van opnieuw Mac-Intosch binnen: 3-0.

Vlak voor rust kwam Ajax op 4-0, toen Neres een voorzet vanaf links van Tadic half volley en via de onderkant van de lat binnenschoot. In de tweede helft had Berghuis opnieuw moeten scoren, maar de nummer tien van Ajax raakte de bal drie meter voor het doel slecht en schoot over. Na een uur spelen wist Cambuur-doelman Sonny Stevens een voorzet van Neres maar half aan te tikken, waarna Tadic de bal via de hand van opnieuw Stevens binnenschoot: 5-0.

David Neres bekroont zijn basisplaats met deze heerlijk goal uit een volley! Het zal niemand verbazen met wie hij het doelpunt viert.. Tadic heeft Ajax ondertussen op een 5-0 voorsprong gezet. ?? ESPN #?? #ajacam pic.twitter.com/RayIoMDN3R — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2021

Vervolgens maakte Daramy zijn entree in plaats van Tadic, die de nieuweling van Ajax binnen vier minuten zag scoren. Daramy onderschepte de bal zelf in de opbouw en kreeg hem over de linkerkant van het strafschopgebied terug van Kenneth Taylor. De Deen kon zo de verre hoek uitzoeken: 6-0. Snel daarna werd het 7-0, toen Lisandro Martínez een afgeslagen vrije trap oppikte en laag richting doel schoot. Haller reageerde alert en verlengde de bal handig met zijn hak: 7-0. De 8-0 kwam van de voet van Danilo, die Haller had afgelost en een lage voorzet van Neres kon intikken. Bij de 9-0 waren de rollen precies omgedraaid. Daramy stoomde over de linkerkant door en tikte de bal vanaf de achterlijn door naar Neres, die het afmaakte. Ajax ging op zoek naar de tiende, maar raakte in blessuretijd via Gravenberch de paal.