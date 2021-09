Willem II kent droomstart en nestelt zich steviger in de top van de Eredivisie

Zaterdag, 18 september 2021 om 20:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:43

Willem II heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan met het oog op de ranglijst. De ploeg van Fred Grim kwam verrassend fris voor de dag tegen FC Groningen en zegevierde met 2-1. Voor de Groningers was het de vierde wedstrijd op rij zonder zege, terwijl Willem II voor het eerste sinds een jaar twee thuiszeges op rij wist te behalen. De Tilburgers nestelen zich door de overwinning steviger in de top van de Eredivisie en staan knap vierde. Groningen moet genoegen nemen met plek tien.

Willem II, dat Timon Wellenreuther zag terugkeren onder de lat, kent een uitstekende seizoensstart onder Fred Grim en wist in de laatste drie wedstrijden ongeslagen te blijven. Tevens kreeg de ploeg in die duels geen enkele tegentreffer, een serie die bijna bijna twee jaar geleden voor het laatst werd neergezet door de Tilburgers. Ook tegen Groningen schoot de thuisploeg uit de startblokken, nadat Kwasi Wriedt al na vijf minuten spelen het net vond. De spits profiteerde van een goede balverovering van Dries Saddiki en kon van dichtbij eenvoudig afronden: 1-0.

Willem II was in het eerste bedrijf stukken feller dan Groningen en wist het veldoverwicht uit te drukken in een tweede doelpunt. Opnieuw was de combinatie Wriedt - Saddiki goud waard voor de ploeg van Grim, waarbij dit keer laatstgenoemde als afmaker gold. De middenvelder zag zijn inzet van richting veranderd worden en rolde mede daardoor achter doelman Peter Leeuwenburgh. Groningen zette daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover en werd enkel gevaarlijk via Jörgen Strand Larsen. De spits reageerde attent toen Wellenreuther een vrije trap moest lossen, maar was niet scherp genoeg in de afronding.

Ook in de beginfase van de tweede helft waren de kansen spaarzaam voor beide ploegen, waarop Danny Buijs na een half uur spelen drie verse krachten inbracht. Met onder meer Michael de Leeuw en Paulos Abraham voerden de bezoekers de druk op, wat na een uur spelen tot de aansluitingstreffer leidde. Tomás Suslov profiteerde van matig keeperswerk van Wellenreuther en zag zijn schot binnenvallen. Groningen drong vervolgens wel aan op jacht naar de gelijkmaker en kreeg onder meer een opgelegde kans via Abraham, maar de Zweed zag zijn schot geblokt worden door Saddiki.