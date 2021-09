Besiktas moet erg diep gaan na eerste tegendoelpunten van seizoen

Zaterdag, 18 september 2021 om 20:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:31

Besiktas en Trabzonspor leiden voorlopig de dans in de Süper Lig. De titelverdediger, over tien dagen de Champions League-tegenstander van Ajax in de Johan Cruijff ArenA, incasseerde zaterdagavond bij Antalyaspor de eerste tegengoals van het seizoen, keek in de rust tegen een 2-0 achterstand aan, maar stapte toch als winnaar van het veld: 2-3. Trabzonspor hield gelijke tred met Besiktas door Kasimpasa met een enkel doelpunt te verslaan: 0-1. Fenerbahçe en Galatasaray komen zondag in actie.

Antalyaspor - Besiktas 2-3

De eerste helft was er een om te vergeten voor de regerend landskampioen en dan met name de slotfase. Vlak voor de pauze ontsnapte voormalig VVV’er Haji Wright aan de aandacht van de defensie van Besiktas en mikte hij de bal in de korte hoek achter doelman Mert Günok. In de extra tijd van het eerste bedrijf was het opnieuw raak en keek het team van Sergen Yalçin tegen een 2-0 achterstand aan: na een vrije trap van Güray Vural vanaf de linkerkant kopte Veysel Sari de bal in de linkerhoek binnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Besiktas zorgde na de pauze echter voor de ommekeer. Na een goede individuele actie van Cyle Larin schoot Ridvan Yilmaz de bal laag langs Ruud Boffin en daarmee was het eerste schot op doel ook meteen raak: 2-1. De gelijkmaker werd na dik een uur spelen cadeau gegeven toen Fredy de bal zonder te kijken terugspeelde op Boffin, waar Michy Batshuayi al op gehoopt had. De aanvaller omspeelde de doelman en mikte de bal in het lege doel: 2-2.

Rachid Ghezzal nam een kwartier voor tijd de winnende treffer voor zijn rekening. De in de rust ingevallen smaakmaker dribbelde met de bal en schoot het leer vanaf een meter of achttien heerlijk in de rechterhoek: 2-3. Sheral Floranus kwam bij Antalyaspor niet van de bank af; Oguzhan Özyakup deed bij Besiktas de laatste achttien minuten mee.

Kasimpasa - Trabzonspor 0-1

De winnende treffer van het team van trainer Abdullah Avci viel zeven minuten na de pauze. Anthony Nwakaeme dreigde zich vast te lopen in het strafschopgebied van Kasimpasa en gaf de bal aan Anastasios Bakasetas, die het leer met links hard en laag tussen de verdedigers achter doelman Ertugrul Taskiran schoot: 0-1. Bij Kasimpasa speelde Ryan Donk negentig minuten, bleef Jeffrey Bruma op de bank en viel Dogucan Haspolat in de tweede helft in. Stefano Denswil had een basisplaats bij Trabzonspor.