Henk Veerman ontpopt zich plotseling tot kopspecialist

Zaterdag, 18 september 2021 om 18:23 • Jeroen van Poppel

SC Heerenveen heeft zaterdag na drie wedstrijden weer eens een overwinning geboekt in de Eredivisie. De manschappen van Johnny Jansen wonnen dankzij een kopdoelpunt van Henk Veerman moeizaam van Fortuna Sittard: 1-0. De spits van Heerenveen staat niet bekend als kopspecialist, maar scoorde dit seizoen toch al drie keer met het hoofd. Dat terwijl Henk Veerman pas in februari van dit jaar het eerste kopdoelpunt uit zijn profcarrière maakte. Heerenveen klimt naar de derde plek, terwijl Fortuna dertiende blijft.

Al in de vijfde minuut nam Heerenveen de leiding. Een hoekschop van Joey Veerman belandde bij de eerste paal op het hoofd van Henk Veerman, die de bal simpel naar de verre hoek stuurde: 1-0. Drie minuten later hadden de Friezen hetzelfde concept voor ogen, maar ditmaal kopte Henk Veerman rakelings naast uit de corner van zijn naamgenoot. Fortuna Sittard kon daar in de eerste helft geen fatsoenlijke kans tegenover zetten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kort na rust mikte Heerenveen-aanvaller Benjamin Nygren vanaf de rand van het strafschopgebied recht op Yanick van Osch. De doelman van Fortuna had verderop in de tweede helft met veel moeite ook een antwoord op een poeier van Tibor Halilovic. Van Osch bokste de bal eerst recht omhoog en was daarna snel genoeg bij de bal om op de doellijn te voorkomen dat de rebound zou worden binnengetikt.

Fortuna werd dreigend op het moment dat Bassala Sambou breed legde op Toshio Lake, die de bal op de rand van de zestien slecht raakte. Met een slim passje zette Joey Veerman aan de overzijde van het veld Rami Hajal vrij voor Van Osch, maar de invaller schoot recht op de doelman. Een hard afstandsschot van Fortuna-aanvaller Mats Seuntjens vloog in de slotfase over het doel van Erwin Mulder.