Manchester City kan niet scoren; Liverpool toont zich hoekschopspecialist

Zaterdag, 18 september 2021 om 17:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:03

Manchester City is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om te winnen van Southampton. De ploeg van Josep Guardiola wist in het eigen Etihad Stadium opvallend genoeg slechts één schot op doel te lossen: 0-0. Concurrent Liverpool won dankzij drie hoekschoppen verdiend van Crystal Palace (3-0), terwijl Arsenal de weg omhoog vindt dankzij een benauwde zege op bezoek bij Burnley (0-1). Liverpool gaat aan kop in de Premier League met dertien punten, City staat tweede met drie punten minder.

Manchester City - Southampton 0-0

Nathan Aké begon opnieuw in de basis bij City, dat John Stones en Aymeric Laporte moest missen door blessures. Southampton slaagde er negentig minuten lang in om te voorkomen dat the Citizens een schot op doel konden lossen. In de eerste helft kwam het meeste gevaar van Raheem Sterling, die een gekruld schot naast zag vliegen.

Na een uur spelen leek Kyle Walker een penalty voor Southampton te veroorzaken en bovendien rood te krijgen, maar de VAR draaide die beslissing terug vanwege buitenspel in de aanloop. Zo bleef City fortuinlijk met elf man staan en kon Guardiola met Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez en Phil Foden grote namen inbrengen op jacht naar de winst. De thuisploeg voerde de druk op en wist de bal in blessuretijd twee keer in het doel van Southampton te krijgen, maar werd ook twee keer teruggefloten vanwege buitenspel. Eerst werd een rake kopbal van Foden afgekeurd, daarna een intikker van Sterling.

Liverpool - Crystal Palace 3-0

In de tweede minuut kwam Liverpool goed weg, toen Wilfried Zaha de bal over Alisson liftte, maar de doelman van the Reds net op tijd terug was om de bal uit de doelmond te slaan. Daarna nam Liverpool het initiatief stevig in handen en werd Crystal Palace steeds verder achteruitgedrongen. Diogo Jota miste twee goede kansen. Eerst schoot de Portugees uit een lastige hoek van dichtbij wild voorlangs. Daarna had Jota de rebound voor het intikken na een kopbal van Thiago Alcántara, maar schoot hij opnieuw wild over. Het openingsdoelpunt van Liverpool viel op slag van rust uit een hoekschop. Sadio Mané kon makkelijk intikken nadat de kopbal van Mohamed Salah nog werd gekeerd door Guaita: 1-0.

2-0! ? Liverpool scoort weer uit een standaardsituatie, dit keer is het Salah die hem maakt ??#ZiggoSport #MOTD #LIVCRY pic.twitter.com/dfFC4Laxhe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2021

Na ruim een uur spelen werd Jaïro Riedewald ingebracht bij Crystal Palace, dat aandrong op zoek naar de gelijkmaker. Odsonne Édouard kwam daar dicht bij, maar nam de bal recht voor het doel van Liverpool dramatisch aan en verprutste de kans. Liverpool besliste de wedstrijd tien minuten voor tijd uit een hoekschop. De bal viel op de rug van Virgil van Dijk, die hem daarmee onbedoeld verlengde tot bij de tweede paal. Daar profiteerde Salah door de bal onberispelijk in de korte hoek te knallen: 2-0. Ook het derde doelpunt van Liverpool viel uit een corner. Ditmaal bokste Guaita de bal weg, waarna Naby Keïta de bal prachtig in de kruising plaatste: 3-0.

Burnley - Arsenal 0-1

Een heerlijke vrije trap van Martin Ödegaard na een half uur spelen zorgde voor het verschil in de eerste helft. Na een overtreding op Bukayo Saka vlak voor het strafschopgebied schoot de Noor de bal fraai buiten het bereik van doelman Nick Pope: 0-1. Een verdiende treffer, daar Arsenal de betere ploeg was en Burnley moeite had om voor gevaar in de laatste meters te zorgen. Verder dan wat halve kansen voor Ashley Barnes, zonder doelman Aaron Ramsdale te testen, kwam de ploeg van Sean Dyche voor rust niet.

Burnley maakte in de tweede helft een gevaarlijkere indruk. Een schot van invaller Maxwel Cornet werd door Ramsdale over het doel getikt en de VAR besloot dat een vermeende overtreding van de doelman op Matej Vydra, na een vreselijke terugspeelbal van Ben White, meer een valpartij van de aanvaller was. De thuisploeg, met Erik Pieters negentig minuten op de bank, probeerde in de slotfase een gelijkmaker af te dwingen, maar een kopbal van Chris Wood ging over en ook een inzet van Dwight McNeil miste precisie. Burnley houdt met een schamel punt alleen Norwich City onder zich, terwijl Arsenal de tweede zege op rij boekte.

Norwich City - Watford 1-3

Na zeventien minuten spelen lag de bal al achter Tim Krul, die lijdzaam moest toezien hoe Emmanuel Dennis met een rake kopbal profiteerde van concentratieverlies bij zijn verdedigers. Tien minuten voor rust tekende Teemu Pukki voor de 1-1 toen hij op rechts subtiel werd weggestuurd door Mathias Normann. Ook bij de 1-2 van Watford zag de defensie van the Canaries er niet al te best uit: Joshua King kreeg te veel ruimte, waarna Ismaïla Sarr zijn tweede van het seizoen maakte. Sarr tekende tien minuten voor tijd uit een rebound, na een redding van Krul op een inzet van King, voor de 1-3, waardoor Norwich met nul punten uit vijf duels en een doelsaldo van 2-14 laatste blijft.