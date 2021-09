Radamel Falcao scoort na ruim drieduizend dagen weer in LaLiga

Zaterdag, 18 september 2021 om 16:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:13

Radamel Falcao heeft zijn debuut voor Rayo Vallecano zaterdag opgeluisterd met een doelpunt. De aanvaller kwam in het thuisduel met Getafe (3-0 winst) twintig minuten voor tijd, bij een stand van 1-0, binnen de lijnen en zette negen minuten voor het einde de derde treffer in de Madrileense streekderby op het scorebord. Falcao kreeg de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied van Pathé Ciss, de maker van de 2-0, en schoot deze vervolgens diagonaal achter doelman David Soria.

Het was voor Falcao zijn eerste treffer in LaLiga na ruim drieduizend dagen. Hij scoorde op 12 mei 2013 in de 1-2 nederlaag van Atlético Madrid tegen Barcelona voor het laatst en twee weken later volgde zijn laatste optreden als Colchonero: 0-0 tegen Real Mallorca. Nadien volgde een tocht langs AS Monaco, Chelsea, Manchester United en Galatasaray, alvorens hij deze zomer een contract voor twee jaar met Rayo Vallecano ondertekende. De club is het LaLiga-seizoen met zeven punten uit vijf duels naar behoren gestart.

