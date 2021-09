Frank de Boer onthult contact met Louis van Gaal: ‘Het is een toptrainer’

Zaterdag, 18 september 2021 om 13:35 • Daniel Cabot Kerkdijk

Frank de Boer heeft het mislukte EK en zijn vertrek als bondscoach van het Nederlands elftal eerder deze zomer een plek kunnen geven. De oud-verdediger onthult zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad ook dat hij contact heeft gehad met zijn opvolger, Louis van Gaal. "Het is achter de rug, ik heb het een plek gegeven.”

“Er is nu genoeg tijd overheen gegaan. We gaan over tot de orde van de dag. Natuurlijk is het lastig. Je hebt een bepaald idee, over hoe je zo'n toernooi gaat beleven. In mijn dromen ging het niet zo, in ieder geval…” Een plek in de kwartfinales van het EK was een vereiste om verder te gaan. Die doelstelling haalde Oranje niet omdat het toernooi met een roemloze 0-2 nederlaag tegen Tsjechië in de achtste finales eindigde.

De Boer stond nog tot en met het WK 2022 in Qatar onder contract bij de KNVB, die vervolgens voor de derde keer uitkwam bij Van Gaal. “Ik heb hartstikke goed contact met Van Gaal en heb hem ook gesproken. Ik ben heel blij dat hij het hartstikke goed doet, we weten allemaal dat het een toptrainer is. Als ik het iemand gun, dan is het zeker Louis”, benadrukt De Boer.

De Boer was slechts vijftien interlands bondscoach van het Nederlands elftal. Dat leverde acht zeges, vier gelijke spelen en drie nederlagen op. Onder de 112-voudig international strandde Oranje vorig jaar in de groepsfase van de Nations League en maakte het op 24 maart in Turkije (4-2) een valse start in de WK-kwalificatie.

Eerder had De Boer, die als trainer vier keer kampioen werd met Ajax, geen succes bij Internazionale en Crystal Palace. Bij de Serie A-club werd hij na 84 dagen ontslagen en bij de Premier League-club moest hij na 77 dagen al vertrekken. Bij het Amerikaanse Atlanta United was hij vervolgens anderhalf jaar in dienst, waarna hij bij Oranje dus ook weinig succes kende.