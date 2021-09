PSV zet vol in op akkoord met ‘beste Nederlandse verdediger in Eredivisie'

Zaterdag, 18 september 2021 om 13:12 • Daniel Cabot Kerkdijk

PSV en het management van Armando Obispo zijn nog altijd met elkaar in gesprek over een nieuw contract, zo schrijft het Eindhovens Dagblad zaterdag. Volgens het regionale dagblad is er nog geen volledige overeenstemming tussen beide partijen, maar is de verwachting dat het in orde komt als club en speler water bij de wijn doen. Het contract van de 22-jarige Obispo met PSV loopt volgend jaar zomer ten einde.

PSV sloot met Obispo eind 2017 een overeenkomst tot medio 2021 af, met het recht om het contract eenzijdig met een seizoen te verlengen. Dat gebeurde in het voorjaar. Inmiddels heeft de verdediger het vertrouwen van trainer Roger Schmidt voor zich gewonnen. Hij verscheen in alle Eredivisie-duels van PSV dit seizoen aan het startsignaal, evenals afgelopen donderdag tegen Real Sociedad (2-2) in de groepsfase van het toernooi om de Europa League.

Aad de Mos noemde het deze week een voordeel voor Obispo dat hij linksbenig is. “Hij is de beste Nederlandse verdediger in de Nederlandse competitie”, zo verzekerde de oud-trainer aan het dagblad. “Er is geen betere verdediger dan Obispo in de Nederlandse competitie; Stefa de Vrij, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk spelen in het buitenland. Het is een complete verdediger. Wat hij heeft afgeleerd, zijn die droommomenten. Hij is zeer geconcentreerd en heeft wijze lessen ondergaan bij zijn verhuur bij Vitesse.”

Obispo werd opgeleid bij PSV en speelde in het seizoen 2019/20 op huurbasis 26 wedstrijden voor Vitesse. Afgelopen seizoen speelde hij nog een bijrol onder Schmidt, maar deze jaargang verscheen hij de eerste vier duels in de basis naast de Braziliaan André Ramalho. PSV probeert de komende periode ook de contracten met Shurandy Sambo en Fredrik Oppegard te verlengen.