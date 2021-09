Johan Derksen stopt niet en tekent voor twee jaar bij Talpa

Johan Derksen gaat een nieuw contract voor twee jaar tekenen en samen met Wilfred Genee en René van der Gijp een dagelijkse talkshow doen op SBS 6, zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdag. Dat betekent dat de 72-jarige Derksen er toch van afziet om volgend jaar zomer met pensioen te gaan. Het programma zal elke avond van half tien tot half elf te zien zijn op de televisiezender.

John de Mol legde naar verluidt een bom onder de toekomst van de mannen van Veronica Inside. “Jullie gaan met zijn drieën dit dagelijkse programma doen of de stekker gaat eruit”, zo was de boodschap van de mediatycoon volgens het dagblad. Afgelopen zomer hadden Derksen, Genee en Van der Gijp een onverwacht grote hit te pakken met het programma De Oranjezomer. Het beviel Derksen destijds dat hij de vrijheid had om over elk willekeurig onderwerp zijn mening te geven.

Een jaar geleden leidde de weigering van Genee en Van der Gijp om dagelijks te gaan nog tot een ruzie, omdat Derksen daar wél oren naar had. Nu was alleen Genee degene die overstag moest gaan, omdat Derksen en Van der Gijp snel akkoord waren. Derksen liet vrijdagmiddag telefonisch aan De Telegraaf weten dat het goede nieuws hem nog niet bereikt had. “Maar ik ben ook niet degene die nog overtuigd moest worden. Ik zal het vanavond wel horen, dan”, doelde hij op vrijdagavond.

Derksen wilde een jaar geleden al stoppen met Veronica Inside, maar werd hoogstpersoonlijk teruggefloten door De Mol, die hem aan zijn contract hield. Om niet als een geldwolf over te komen, leverde Derksen de helft van zijn salaris in: drie ton ging deels naar een hondenpension in Almere en naar de stichting van Casper van Eijk voor onderzoek naar alvleesklierkanker. “Toen er vorig jaar niet meer gevoetbald kon worden vanwege corona, hebben wij de uren op tv gewoon volgeluld over de actualiteit van de dag. De directie van Talpa zag dat als een kans en wilde dagelijkse een show, na de Meilandjes. Ik zag dat zitten”, gaf Derksen in mei aan rondom zijn besluit om volgend jaar zomer te stoppen.

“Ik ben wel een beetje klaar met dat geouwehoer over Messi en Maradona. Alles wat gebeurt, is voorspelbaar. Maar René vond vijf avonden te veel en Wilfred vond plotseling dat radioshowtje zo leuk. Ik vind het weerzinwekkend wat ze daar doen. Met ongelooflijk kutmuziek, Boulevard-achtige onderwerpjes en twee volwassen mensen die twee uur lang om Wilfred zitten te lachen. Maar goed, dat is zijn keus. Maar dan wordt het voor mij tijd om te stoppen. Ik heb geen zin meer om door te kabbelen”, benadrukte Derksen, die nu met een dagelijkse talkshow alsnog zijn zin krijgt.