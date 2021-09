L’Équipe onthult ‘XXL-salaris’ van Lionel Messi bij PSG

Zaterdag, 18 september 2021 om 10:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:04

De Franse sportkrant L’Équipe pakt zaterdag op de voorpagina groots uit met het vermeende ‘XXL-salaris’ van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain. Het dagblad verzekert op de hoogte te zijn van de voorwaarden in het contract van de vedette met de Parijse topclub. Als de topscorer aller tijden van Barcelona drie jaar in dienst blijft bij PSG, dan strijkt hij in totaal liefst 110 miljoen euro bruto op.

Op de voorpagina van L’Équipe staat vandaag in het groot: 30 + 40 + 40. In deze voetbaljaargang kan de Argentijns international een vergoeding van dertig miljoen euro tegemoet zien en daar komt komend seizoen nog eens tien miljoen euro bij. Als hij de optie in zijn contract licht, zal hij nog eens veertig miljoen verdienen in zijn derde contractjaar. De stijging van tien miljoen euro heeft hij te danken aan een loyaliteitsbonus.

Voici la une du journal @lequipe du samedi 18 septembre 2021. En kiosque : https://t.co/Oe3pdODgOG pic.twitter.com/qLaBX9P2er — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 17, 2021

Indien de in juni 34 jaar geworden Messi de optie had gehad om in Barcelona te blijven, dan zou zijn salaris bij de club van Ronald Koeman, Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong overigens ongeveer gelijk zijn geweest aan zijn huidige loonstrookje. Barcelona was echter niet in staat om aan financiële regelgeving van LaLiga te voldoen en moest Messi laten gaan.

Het salaris van Messi, die in zijn laatste vier jaar bij Barcelona liefst 555 miljoen euro bruto opstreek, komt overeen met dat van Neymar, die zijn contract in mei verlengde. Kylian Mbappé zou met een jaarsalaris van twaalf miljoen euro minder dan Messi en Neymar verdienen, maar weigert nog altijd een verbeterd contract met les Parisiens te ondertekenen.