Profvoetballer én mantelzorger: ‘Laten ons niet klein krijgen door kloteziekte'

Zaterdag, 18 september 2021 om 09:47 • Laatste update: 09:55

Mickaël Tirpan is naast profvoetballer van Fortuna Sittard ook op momenten mantelzorger. Bij zijn vrouw Avelien werd nog niet zo lang geleden de chronische en progressieve ziekte multiple sclerose (MS) vastgesteld. Hij is er onvoorwaardelijk voor zijn eveneens 27-jarige vrouw. “Natuurlijk moet je wel een paar keer slikken als je zo'n mededeling krijgt, je ziet je bestaan compleet instorten”, vertelt Tirpan zaterdag in het Algemeen Dagblad.

“Zo'n prachtige, krachtige vrouw, in de bloei van haar leven, die net ons lieve dochtertje Roosje (bijna twee jaar) op de wereld heeft gezet. Je gelooft het niet. Maar het gebeurt. Dat zie je maar weer.” Tirpan benadrukt dat ze zich niet klein laten krijgen ‘door die kloteziekte’. “'Ik héb MS, ik bén geen MS', zegt mijn vrouw vaak. En zo is het. We gaan samen door alle muren heen en zijn dankbaar voor het fijne leven dat we leiden.”

Avelien is fervent motorcrosser en staat graag op de tribune tussen de harde kern van Royal Antwerp FC en nu ook Fortuna. De confrontatie met MS en mogelijk een toekomst in een rolstoel was niet makkelijk. “Soms is mijn vrouw bang, ja", zegt Tirpan. “Dan vraagt ze zich af wat de komende jaren gaan brengen, of we altijd zo gelukkig zullen blijven als nu. Op dat soort momenten troost ik haar met de gedachte dat niemands leven zeker is, ook van gezonde mensen niet.”

“En gelukkig denkt zij er het gros van de tijd net zo over. Ze is zó energiek, zo positief. Of het nu met Roosje is, met het voetbal, of met haar eigen kledingzaak; ze is altijd in de weer. Zo bewonderenswaardig.” Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met zijn echtgenote en dus is ook Tirpan gelukkig. “Weet je wat het mooie is van vervelende gebeurtenissen? Ze leren je relativeren. Ook ik was zo'n voetballer die het belangrijk vond om een mooie auto te hebben, dure kleding te dragen. Nou, geloof me: dat is totaal onbelangrijk.”

“Maar dan ook totaal. Klagen over onbenullige zaken, terwijl we in zo'n fijn land leven? Kom op, je verliest een dag en zo'n dag komt nooit meer terug. Drink koffie in de zon, fiets met een vriend door een natuurgebied, wandel met je vrouw door de duinen. Geniet! Echt, je hebt zo weinig nodig om gelukkig te zijn”, benadrukt Tirpan, die hoopt dat mensen op sociale media aardiger voor elkaar gaan worden. “Wees wat liever voor elkaar, zeg. Morgen kan alles zomaar voorbij zijn en dan heb je spijt.”