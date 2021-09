Van Bommel: ‘Over een paar jaar is Van de Ven niet meer te betalen’

Zaterdag, 18 september 2021 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:53

Mark van Bommel is blij met de komst van Micky van de Ven naar VfL Wolfsburg. De twintigjarige verdediger maakte deze zomer de veelbesproken overstap van FC Volendam naar de Bundesliga-club, die uiteindelijk 3,5 miljoen euro voor het talent neertelde en akkoord ging met een nog onbekend doorverkooppercentage. “Micky stond al veel langer op de lijst hier”, verzekert Van Bommel zaterdag in De Telegraaf.

“Hij is een speler met enorm veel kwaliteiten, maar pas twintig jaar en komt natuurlijk uit de Keuken Kampioen Divisie met FC Volendam. Micky zal moeten wennen, maar dat hoort ook bij de filosofie van de club: spelers laten doorgroeien. Over een paar jaar zou zo’n speler niet meer te betalen zijn voor een club als Wolfsburg”, benadrukt de trainer, die zijn landgenoot nog niet heeft laten debuteren. De verdediger bleef afgelopen week tegen Lille OSC (0-0) op de bank.

"Ze gaan hier geen gekke bedragen meer betalen. Wolfsburg heeft tegen degradatie moeten vechten en is nu weer een paar jaar stabiel. Dat willen ze blijven.” Wolfsburg wilde Van de Ven aanvankelijk voor twee miljoen overnemen, maar dat bod vond FC Volendam te laag. Daarop spanden de verdediger en zaakwaarnemer Mino Raiola een arbitragezaak aan, om contractontbinding af te dwingen. De Noord-Hollandse club won de arbitragezaak echter, waarna beide partijen in een later stadium alsnog tot een vergelijk kwamen.

“We zijn zeer verheugd dat we er in geslaagd zijn Micky van de Ven vast te leggen”, zei technisch directeur Marcel Schäfer eind augustus op de clubwebsite. “Als jonge speler die zeer gemotiveerd is en hongerig naar succes is, past hij precies in ons profiel. We zijn ervan overtuigd dat hij nog lang niet aan het einde van zijn ontwikkeling is. Hij heeft een grote potentie en we kijken er met genoegen naar uit dat hij samen met ons die succesvolle weg gaat bewandelen.”

De KNVB maakte recent het vonnis van de eerder aangespannen arbitragezaak van Van de Ven en Raiola jegens FC Volendam vrij. Daaruit blijkt dat de verdediger logischerwijs niet uitsluitend om sportieve redenen per se de Keuken Kampioen Divisie-club wilde verlaten en bij VfL Wolfsburg wilde tekenen. In het vonnis werd het exacte maandsalaris bij zowel FC Volendam als de Bundesliga-club vrijgegeven en de verschillen zijn immens. Van de Ven stond bij FC Volendam voor 4.500 euro bruto per maand op de loonlijst en zou komend seizoen, 2022/23, naar een maandelijkse vergoeding van 5.000 bruto gaan.

Het maandsalaris van de verdediger bij VfL Wolfsburg is niet misselijk, ervan uitgaande dat club en speler de handen hebben geschud op basis van het eerste akkoord. Van de Ven staat nu voor 80.000 euro bruto per maand op de loonlijst van de club van Van Bommel en Wout Weghorst. De centrumverdediger annex linksback doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en brak in 2019 door in het eerste elftal. In totaal kwam hij tot 48 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 2 doelpunten en 2 assists produceerde. Van de Ven werd verkozen tot Beste Talent van de afgelopen jaargang in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij met zijn ploeg zesde werd. In de play-offs werd verloren van NAC Breda.