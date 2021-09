Raiola: ‘De Ligt kan Juventus aan het einde van het seizoen verlaten’

Zaterdag, 18 september 2021 om 06:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:26

Mino Raiola sluit niet uit dat Matthijs de Ligt aan zijn laatste seizoen bij Juventus bezig is. De zaakwaarnemer van de verdediger annex Oranje-international praat zaterdag in gesprek met Tuttosport over de toekomst van enkele cliënten die in de Serie A actief zijn. De uitspraken over De Ligt volgen een dag nadat Juventus bekendmaakte dat er in het boekjaar 2020/21 een verlies van liefst 209,9 miljoen euro is geleden.

“Alessio Romagnoli kan bij Juventus tekenen omdat hij aan het einde van het seizoen transfervrij is”, vertelt Raiola in het dagblad over een eventuele overstap van de 25-jarige Italiaanse verdediger van AC Milan naar Turijn. “Samenspelen met De Ligt is een optie. Maar het is niet zeker dat De Ligt bij Juventus zal blijven. Hij is een van de beste centrumverdedigers ter wereld. De mogelijkheid bestaat dat hij Juventus verlaat aan het einde van het seizoen.”

“Soms werkt de transfermarkt nou eenmaal zo”, benadrukt de Italiaanse Nederlander, die De Ligt in de zomer van 2019 begeleidde bij zijn transfer van Ajax naar Juventus voor een bedrag van 75 miljoen euro. De vorige maand 22 jaar geworden verdediger ondertekende een contract voor vijf seizoenen, tegen een jaarsalaris van acht miljoen euro. Dat is exclusief vier miljoen euro aan bonussen per voetbaljaargang.

Het is onduidelijk waarom Raiola deze uitspraken over De Ligt doet. De Nederlander is ook onder Massimiliano Allegri verzekerd van een basisplaats. Mogelijk wil Raiola een beter contract voor de verdediger afdwingen of is hij niet te spreken over de koers die momenteel bij Juventus wordt gevaren. Met een schamel punt uit de eerste drie duels in de Serie A is de club, die vorig seizoen de landstitel aan Internazionale moest laten, in ieder geval dramatisch begonnen.

Juventus maakte in 2019/20 nog ‘slechts’ negentig miljoen euro verlies, maar als gevolg van het coronavirus liepen de verliezen in het vorige boekjaar op tot ruim het dubbele. Het huidige verlies zal worden gedekt door de reserves die de huidige nummer zestien van de Serie A de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

Juventus staat tegelijkertijd nog altijd achter het Super League-project. De club uit Turijn hoopt nog altijd vurig op de creatie van het toernooi. “Op dit moment is het niet mogelijk om met zekerheid de uitkomst en de toekomstige ontwikkeling van het Super League-project te voorspellen”, schreef Juventus vrijdag in een statement. “Maar wij hebben nog steeds vertrouwen in de legitimiteit ervan.”