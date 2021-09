Verweij pleit voor debuut van ‘enorme stuiterbal’ in hoofdmacht van Ajax

Vrijdag, 17 september 2021 om 23:24

Erik ten Hag doet er volgens clubwatcher Mike Verweij goed aan om Jay Gorter in de komende Eredivisie-wedstrijden te laten debuteren in de hoofdmacht van Ajax. Om te voorkomen dat Gorter zijn Ajax-debuut moet maken in de Champions League, denkt Verweij dat het voor de sluitpost goed is om zijn eerste minuten in de hoofdmacht te maken in competitiewedstrijden die Ajax ‘normaal gesproken toch wel wint’.

Door de blessure van Maarten Stekelenburg deed Ten Hag afgelopen woensdag in de Champions League tegen Sporting Portugal (1-5) een beroep op Remko Pasveer, die opzichtig blunderde bij de 1-2. De 37-jarige doelman maakte in Lissabon geen goede indruk en kreeg na de ruime overwinning als een van de weinige Ajacieden kritiek te verwerken. “Als ik Ten Hag was zou ik wel de wedstrijden tegen Cambuur, Fortuna Sittard of FC Groningen benutten om Jay Gorter erin te gooien. Bij Stekelenburg schoot het kennelijk toch weer in zijn lies op de laatste training”, aldus Verweij in de Kick Off-podcast van De Telegraaf.

“Valentijn (Driessen, red.) stipte ook aan dat als je Onana de eerste wedstrijden zag bij Jong Ajax zag, je dacht: stuur die maar terug naar Barcelona, want dat wordt ook niks”, aldus Verweij, die opmerkt dat het in de ontwikkeling van een keeper ‘kennelijk heel snel kan gaan’. “Dus daarom zou ik een van die Eredivisie-wedstrijden die je normaal gesproken toch wel wint, benutten om hem een keer de kans te geven. Want Pasveer is ook bijna 38 en Stekelenburg is geblesseerd. Misschien moet je straks een keer tegen Besiktas of Borussia Dortmund, en als hij dan geen wedstrijdje in de Eredivisie heeft gekeept… Nou, succes.”

De 21-jarige Gorter wordt door Verweij omschreven als ‘een enorme stuiterbal’. “Het is ook de reden geweest waarom hij ooit uit de jeugd van Ajax is weggestuurd. Bij Go Ahead hebben ze hem met veertig paarden op het juiste pad moeten houden. Het was gewoon een hele lastige jongen”, aldus Verweij, die in de podcast de vraag krijgt om te verduidelijken wat hij met ‘stuiterbal’ bedoelt. “Dat hij gewoon vol energie zit. Ze zeggen wel eens dat keepers gek zijn, maar daar neigt het een beetje naar. Hij is heel druistig”, aldus Verweij, die benadrukt dat het gaat om gedrag binnen de lijnen.

“Bij Go Ahead Eagles heeft hij wel zulke stappen gemaakt, dat hij echt geweldig keept bij Jong Ajax. Dan blijkt ook wel dat als je bij zo’n club komt en onder handen wordt genomen door ervaren keeperstrainers, dat je heel snel heel grote stappen kunt maken”, aldus de clubwatcher, die Gorter de afgelopen weken in actie zag komen in de Keuken Kampioen Divisie. In die duels vond hij Gorter niet druistig overkomen. “Nee, toen vond ik hem heel rustig. Hij stopte ook penalty’s. Maar af en toe kwam hij wel uit dat je dacht: wow. Dat kan in de Champions League ook een keer vreselijk verkeerd gaan.”