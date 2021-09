Parsons kent valse start als bondscoach van Oranje Leeuwinnen

Vrijdag, 17 september 2021 om 22:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:45

De Oranjevrouwen zijn vrijdagavond met een gelijkspel begonnen aan de WK-kwalificatie. Het team van bondscoach Mark Parsons kwam in Groningen niet verder dan 1-1 tegen Tsjechië. Voor Parsons was het zijn eerste wedstrijd op de bank bij de Oranje Leeuwinnen. Hij nam deze zomer het stokje over van de naar Engeland vertrokken Sarina Wiegman. De Nederlandse treffer kwam op naam van Vivianne Miedema, die in de slotfase een nederlaag voorkwam.

Parsons verraste enigszins met zijn opstelling, daar hij recordinternational Sherida Spitse op de bank hield tegen de Tsjechen. Sisca Folkertsma en Shanice van de Sanden konden daarentegen wel rekenen op een basisplaats. Spitse moest de Olympische spelen missen vanwege een knieblessure, maar is inmiddels volledig hersteld en speelde ook bij haar club Ajax alweer mee. Parsons gaf op het middenveld echter de voorkeur aan Jill Roord, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een uiterst teleurstellende eerste helft waarin nauwelijks iets gebeurde kwamen de Tsjechen al vroeg in het tweede bedrijf op voorsprong. Andrea Stasková kreeg de bal tussen een groot aantal speelster van Oranje voor de voeten en rondde rustig af: 0-1. Nederland kreeg al snel de mogelijkheid om iets terug te doen via Lieke Martens, maar trof na een klein uur spelen de lat. Nederland deed zeker niet onder voor Tsjechië en poogde in de slotfase meer druk uit te oefenen op het doel van de bezoekers, onder meer met de ingevallen Lineth Beerensteyn.

De aanvallende intenties werden tien minuten voor tijd beloond via Miedema. De spits, die haar honderdste wedstrijd speelde in het shirt van Oranje, werd met een steekpass alleen voor het doel gezet en zorgde voor de gelijkmaker: 1-1. Door de late treffer werd een blamage voorkomen, daar Tsjechië (nummer 27 van de FIFA-wereldranglijst) er als zelfstandig land nog nooit in slaagde om zich te plaatsen voor een WK of EK. Nederland speelt aanstaande dinsdag alweer de volgende WK-kwalificatiewedstrijd, als de ploeg op bezoek gaat bij IJsland.