Jurgen Ekkelenkamp beleeft absoluut droomdebuut voor Hertha BSC

Vrijdag, 17 september 2021 om 22:25 • Yanick Vos • Laatste update: 22:30

Jurgen Ekkelenkamp heeft een absoluut droomdebuut beleefd voor Hertha BSC. De aanvallende middenvelder kwam vrijdagavond als invaller binnen de lijnen in de wedstrijd tegen Greuther Fürth. Nog geen minuut na zijn invalbeurt kopte de ex-Ajacied de gelijkmaker tegen de touwen. Hertha BSC won de thuiswedstrijd met 2-1.

De bezoekers, met Jetro Willems en Nick Viergever in de basis, kwamen een klein kwartier na rust op voorsprong. Scheidsrechter Tobias Stieler legde de bal op de stip na een overtreding van Deyovaisio Zeefuik. Vanaf elf meter schoot Branimir Hrgota raak via de binnenkant van de rechterpaal. Hertha-trainer Pál Dárdai greep direct in en liet Ekkelenkamp zich klaarmaken voor zijn debuut. Na een uur spelen kwam hij binnen de lijnen en met zijn eerste balcontact was het meteen raak. Hij scoorde met het hoofd vanuit een hoekschop van Marton Dardai. Hertha BSC nam geen genoegen met de gelijkmaker van Ekkelenkamp.

De club uit Berlijn bleef aandringen en dat leidde een kwartier voor tijd tot de 2-1. Na een voorzet vanaf de rechterflank rende Ekkelenkamp juichend weg. De Nederlands jeugdinternational, voor drie miljoen euro overgenomen van Ajax, dacht zijn tweede van de avond gemaakt te hebben, maar Greuther Fürth-verdediger Maximilian Bauer werkte de bal in het eigen doel. De thuisploeg trok de overwinning over de streep en Ekkelenkamp is de gevierde man. Mede door zijn inbreng komt Hertha op zes punten uit vijf wedstrijden en is het terug te vinden op de negende plaats. Greuther Fürth blijft hekkensluiter met slechts een punt.