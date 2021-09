Kudus trefzeker bij rentree; FC Emmen drukt NAC dieper in de zorgen

Vrijdag, 17 september 2021 om 21:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:55

Koploper Jong AZ heeft vrijdagavond de tweede nederlaag van het seizoen geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Maarten Martens was in De Vliert niet opgewassen tegen FC Den Bosch en ging met 2-1 ten onder. Jong Ajax deed het stukken beter en won na een doelpuntrijk treffen met 2-4 bij Almere City, mede door een treffer van de van een blessure teruggekeerde Mohammed Kudus. De topper tussen NAC Breda en FC Emmen werd een prooi voor de ploeg uit Drenthe, die met 1-2 zegevierde.

Almere City - Jong Ajax 2-4

Aan de kant van Jong Ajax was het meespelen van Mohammed Kudus opvallend. De Ghanees is volledig hersteld van zijn enkelblessure en verscheen in Almere in de basis. Ondanks de aanwezigheid van de aankoop van negen miljoen euro was het Almere City dat op voorsprong kwam. Lance Duijvestijn werd de diepte ingestuurd en wist Ajax-verdediger Rio Hillen van zich af te houden, om vervolgens de bal achter Calvin Raatsie te schuiven. Na negentien minuten spelen kwam Ajax langszij. Na goed voorbereidend werk van Christian Rasmussen op de rechterflank schoot Kudus raak vanaf de rand van het strafschopgebied: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na 45 minuten spelen zat de wedstrijd er voor Kudus op. Terwijl hij onder de douche stond, was het Max de Waal die vanaf elf meter voor de 1-2 tekende. Met nog twintig minuten op de klok kreeg Naci Ünüvar dé kans om de marge op twee te brengen. Voor open doel wilde hij met de buitenkant van zijn rechtervoet scoren, maar schoof hij de bal naast. Niet lang daarna werd het alsnog 1-3 voor de Amsterdammers doordat De Waal op de juiste plek stond en scoorde vanuit de rebound. De negentienjarige Ajax-spits beleefde een mooie avond, want vlak voor tijd maakte hij ook zijn derde van de avond. Vanaf elf meter maakte hij zijn hattrick compleet met een Panenka. De Waal tekende niet voor het laatste doelpunt van de wedstrijd, want die kwam op naam van Tijmen Wildeboer. Met het hoofd bepaalde hij de eindstand op 2-4.

NAC Breda - FC Emmen 1-2

Na de afstraffing van afgelopen maandag op bezoek bij Jong Ajax (6-3) waren de Bredanaars erop gebrand om voor eigen publiek drie punten te pakken. Toch ging het al snel mis voor de ploeg van Edwin de Graaf. Na tien minuten spelen kon Rui-Jorge Monteiro Mendes alleen af op het doel van Nick Olij en verschalkte de doelman met een handig wippertje: 0-1. Gesteund door het fanatieke publiek ging NAC op zoek naar de gelijkmaker, maar het team van De Graaf kwam nauwelijks tot kansen. De beste mogelijkheden waren voor Emmen, dat het voor rust naliet om verder uit te lopen. NAC creëerde vrijwel niets, maar kwam desondanks vlak voor rust op gelijke hoogte. Een vrije trap van Tom Haye belandde op de paal, waarna Danny Bakker vanuit de rebound de 1-1 maakte.

Na rust golfde het spel op en neer en was het Emmen dat weer op voorsprong kwam. Olij had al een paar reddingen verricht toen Lorenzo Burnet bij de tweede paal opdook en hard raak kopte. Het was de volgende klap voor NAC, dat zich opnieuw moest terugknokken van een achterstand. In de jacht op de gelijkmaker werd de wedstrijd kort stilgelegd omdat NAC-supporters plastic bekers op het veld gooiden. Kort na de onderbreking moest de thuisploeg met tien man door, daar Colin Rösler tegen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd aanliep. Met een man minder kreeg NAC het niet voor elkaar om de gelijkmaker uit het vuur te slepen en gaat het opnieuw onderuit.

FC Volendam - VVV-Venlo 2-1

Volendam moest het in de topper tegen VVV-Venlo stellen zonder smaakmaker Daryl van Mieghem, die vorige week een domme rode kaart pakte en tegen VVV een wedstrijd schorsing uit zat. Desondanks kwam de thuisploeg al snel op voorsprong. Op aangeven van Denso Kasius kon Robert Mühren eenvoudig binnenschuiven. Amper tien minuten later was de stand echter alweer gelijk, toen Tristan Dekker met een fraaie afstandsknal voor zijn eerste treffer in het betaalde voetbal tekende. Boy Deul zorgde er vlak na rust voor dat Volendam alsnog aan het langste eind trok. De spits werd bediend door Jordi Blom en had de bal voor het intikken.

De Graafschap - Excelsior 3-1

Na de beschamende 2-1 nederlaag op bezoek bij Jong AZ ging het tegen Excelsior een stuk beter voor De Graafschap. Tien minuten na rust zorgde Jasper Van Heertum uit een corner voor de openingstreffer. De bezoekers uit Rotterdam deden nog wel iets terug via Marouan Azarkan, maar moesten in het restant van de tweede helft buigen. Na onoplettendheid in de defensie bij Excelsior zette Joey Konings De Graafschap met een fraaie stift opnieuw op voorsprong, waarna het slotakkoord van de voet van Elmo Lieftink kwam. De linkspoot mocht aanleggen voor een vrije trap net buiten de zestien en vond op schitterende wijze de rechterbovenhoek: 3-1.

Helmond Sport - Jong FC Utrecht 0-3

Jong FC Utrecht kent een uitstekende seizoensstart en doet 'gewoon' bovenin mee in de Keuken Kampioen Divisie. Ook op bezoek bij Helmond Sport draaide de ploeg van Darije Kalezic op volle toeren. Op slag van rust zorgde de mee opgekomen Sylian Mokono voor de openingstreffer met een diagonaal schot. De tweede treffer van Rayan El Azrak was er een om in te lijsten. De middenvelder kreeg de bal op ruim twintig meter van het doel van Helmond voor de voeten en haalde ineens uit. Zijn poging zeilde prachtig binnen in de linkerhoek. Het slotakkoord van Djevencio van der Kust liet tot de blessuretijd op zich wachten. De verdediger kwam vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en schoot hard en hoog raak in de korte hoek voor de 0-3.

MVV Maastricht - FC Eindhoven 1-0

MVV had wat goed te maken na de afgang tegen FC Emmen (7-1) vorige week, maar erg opwindend was de eerste helft niet in De Geusselt. Commentator Michiel Teeling sprak van een 'vermoeiende avond' en zag werkelijk niets gebeuren in de eerste helft. In de tweede helft trok de thuisploeg de wedstrijd alsnog naar zich toe via Orhan Dzepar. De middenvelder kreeg de bal na een klutssituatie twintig minuten voor tijd voor de voeten en haalde doeltreffend uit met links. Joey Sleegers kreeg in de slotfase een opgelegde mogelijkheid om alsnog een punt uit het vuur te slepen, maar zag een slecht ingeschoten strafschop gepakt worden door Thijmen Nijhuis. MVV eindigde het duel met tien man, nadat Matteo Waem diep in blessuretijd met rood van het veld werd gestuurd.

Roda JC - TOP Oss 2-0

Roda JC kent alles behalve een goede start van het seizoen en wist de laatste drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie niet in winst om te zetten. Tegen TOP Oss werd de ploeg van Jurgen Streppel enigszins geholpen, daar de Brabanders bij tijd en wijle stonden te schutteren in de defensie. Dit leidde al na tien minuten spelen tot de eerste Limburgse treffer. Bryan Limbombe genoot na een voorzet vanaf links alle tijd en ruimte om bij de tweede paal af te ronden en vond de linkerhoek. Roda was nagenoeg de hele wedstrijd de bovenliggende partij en verdubbelde de score na een klein uur spelen, toen wederom Limbombe aan het einde stond van een Limburgse aanval.

FC Dordrecht - Telstar 0-1

De wedstrijd tussen Dordrecht en Telstar begon een kwartier later, doordat de bezoekers onderweg naar Zuid-Holland in een file terecht waren gekomen. Telstar won nog geen wedstrijd dit seizoen, maar bracht daar tegen Dordrecht verandering in. De ploeg van trainer Andries Jonker, die volgende week gecoacht gaat worden door Louis van Gaal, nam twintig minuten voor tijd de leiding uit een hoekschop van Sven van Doorm. De middenvelder vond Özgür Aktas, die de ploeg uit Velsen-Zuid aan de leiding zette. Gyliano van Velzen kreeg niet veel later de uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar faalde vanaf elf meter.

FC Den Bosch - Jong AZ 2-1

De ploeg van Jack de Gier begon goed aan het seizoen met twee zeges op rij, maar ging vervolgens vier keer op rij onderuit. Vrijdagavond hoopte FC Den Bosch drie punten over te houden aan het duel met Jong AZ, de verrassende koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Na een halfuur spelen kwam de thuisploeg op voorsprong via Roy Kuijpers. De 1-0 bood de thuisploeg hoop op een overwinning, maar de bezoekers uit Alkmaar kwamen terug in de wedstrijd. Na een uur spelen ging de bal namelijk op de stip en was het de achttienjarige Yusuf Barasi die raak schoot vanaf elf meter. Toch bleven de drie punten in Den Bosch. In de slotfase was het Kuijpers die zijn tweede van de avond en vijfde van het seizoen maakte. Met een handig duwtje, waar menig scheidsrechter voor zou fluiten, zette hij zijn directe tegenstander handig opzij en schoot hij vervolgens raak door de benen van Jong AZ-keeper Sem Westerveld.