Mohammed Kudus maakt langverwachte rentree bij Jong Ajax

Vrijdag, 17 september 2021 om 19:06 • Yanick Vos

Mohammed Kudus maakt vanavond zijn rentree bij Jong Ajax na een maandenlange afwezigheid. De Ghanese middenvelder staat in de basis tegen Almere City. Kudus kwam dit seizoen nog niet in actie door een blessure. In de Keuken Kampioen Divisie maakt hij zijn eerste minuten.

Kudus maakte in de zomer van 2020 de overstap van FC Nordsjaelland naar Ajax. De Ghanees maakte indruk en veroverde al snel een basisplaats in de ploeg van Erik ten Hag. Door een knieblessure, opgelopen in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool, stond hij maanden aan de kant. Vorig seizoen knokte hij zich terug, maar moest hij genoegen nemen met een bijrol.

In de voorbereiding op dit seizoen raakte Kudus wederom geblesseerd. In de oefenwedstrijd tegen Anderlecht viel hij uit met een kwetsuur aan zijn enkel. Die blessure heeft hem de afgelopen maanden aan de kant gehouden. Hij werkte hard aan zijn herstel en is nu op de weg terug, zo blijkt uit zijn basisplaats als aanvallende middenvelder in de ploeg van trainer John Heitinga.