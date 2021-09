‘Hij zei gewoon: Ajax, aju paraplu! Ik heb hier geen zin meer in’

Vrijdag, 17 september 2021 om 18:58 • Yanick Vos

Noa Lang heeft zijn goede vorm in dienst van Club Brugge beloond zien worden met een plek in de 28-koppige voorselectie van het Nederlands elftal. Valentijn Driessen vindt het volkomen terecht dat bondscoach Louis van Gaal de linksbuiten bij Oranje haalt. Lang is opgeleefd in België, nadat hij bij Ajax niet aan de bak kwam. Dat laatste had volgens Driessen onder meer te maken door een verstoorde relatie met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic.

Lang maakte de afgelopen periode een uitstekende indruk bij Club Brugge. Zo maakte de aanvaller afgelopen zaterdag een schitterend doelpunt tegen Oostende (3-0) en kreeg hij ook alom waardering voor zijn optreden in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (1-1). Hij werd uitgeroepen tot Man of the Match en kreeg vervolgens vrijdag te horen dat hij zich begin volgende maand mogelijk mag melden in Zeist voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Gibraltar.

“En terecht”, noemt Driessen het besluit van Van Gaal om Lang bij de voorselectie te halen. “Die jongen heeft het aangedurfd om te zeggen: Ajax, aju paraplu! Ik heb hier geen zin meer in en ga mijn eigen weg. Dusan Tadic en ik, dat wordt nooit wat. Zowel niet op het veld maar ook daarbuiten, want Noa Lang is een mannetje en durft zijn mond over te trekken”, aldus Driessen in een video op de website van De Telegraaf.

Volgens Driessen boterde het in Amsterdam totaal niet tussen Lang en Tadic, die allebei op de linksbuitenpositie uit de voeten kunnen. “Totaal niet, totáál niet. Want Tadic is een Serviër en is de leider van de ploeg. Iedereen moet hem volgen, zijn wil is wet. Maar zo werkt dat niet bij Noa Lang. Die ging daar gewoon vol tegenin. Het was of Tadic of Noa Lang. Toen koos Ajax natuurlijk voor Tadic. Maar Lang had wel gezien: hier is geen toekomst voor mij", aldus de chef voetbal van de krant.

De 22-jarige Lang koos voor een vertrek naar Club Brugge. “Iedereen dacht: die verzuipt, daar horen we nooit meer wat van. Hij is de grote sensatie van de Jupiler Pro League, vorig jaar ook al. Dinsdag stonden Mbappé, Messi en Neymar op het veld. Man van de wedstrijd? Noa Lang.”