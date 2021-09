Noa Lang bekroont voortreffelijke week met nieuw contract bij Club Brugge

Noa Lang heeft zijn contract bij Club Brugge opengebroken en verlengd. De aanvaller, wiens contract in de zomer van 2024 afliep, ligt door de nieuwe verbintenis tot medio 2025 vast. De contractverlenging volgt op de dag dat Lang door bondscoach Louis van Gaal is geselecteerd voor de voorselectie van het Nederlands elftal. Ook Charles De Ketelaere heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Brugge. De middenvelder heeft zich tot medio 2024 aan de club verbonden.

Lang werd in 2020 door Brugge overgenomen van Ajax en groeide in de Belgische Pro League al snel uit tot een smaakmaker. De snelle vleugelaanvaller was in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau in België goed voor 16 goals in 29 wedstrijden. Dit seizoen staat de teller van Lang op drie treffers uit de eerste zeven competitieduels. Afgelopen woensdag werd Lang verkozen tot man van de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, dat aantrad met Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. Brugge hield knap stand en speelde met 1-1 gelijk tegen de Franse grootmacht.

Lang werd afgelopen najaar overgenomen van Ajax met een verplichte koopoptie in de zomer. De aanvaller, die voor zes miljoen euro is overgenomen van de Amsterdammers, zag zijn marktwaarde flink stijgen in zijn eerste maanden in Belgische dienst. De marktwaarde van Lang wordt door Transfermarkt momenteel geschat op 22 miljoen euro, waarmee hij tot de duurste spelers van de competitie behoort. Bij zijn vertrek bij Ajax werd de waarde van Lang nog geschat op zo'n acht miljoen euro.

Naast Lang heeft Brugge ook De Ketelaere langer weten vast te leggen. De aanvallend ingestelde middenvelder doorliep alle jeugdopleidingen bij de regerend landskampioen en werkte zich op tot vaste waarde binnen het elftal van trainer Philippe Clement. Dit seizoen was De Ketelaere tot dusver goed voor drie doelpunten en twee assists in zeven wedstrijden. De Ketelaere kwam bovendien eenmaal uit voor de nationale ploeg van België.