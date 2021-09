Spelers Gibraltar zagen om bijzondere reden af van shirt Haaland

Erling Braut Haaland heeft geen goede beurt gemaakt bij de spelers van Gibraltar. De Noorse spits, die eind maart met Noorwegen met 0-3 te sterk was voor de voetbaldwerg, weigerde na afloop van het duel zijn shirt af te staan aan verdediger Roy Chipolina. Uit solidariteit besloot de voltallige selectie van Gibraltar tijdens de return in Oslo anderhalve week geleden om geen shirtje te ruilen met de ster van Borussia Dortmund. Reece Styche geeft de aanvaller in gesprek met the Sun een flinke trap na en beschuldigt hem van arrogantie.

"Haaland had niet gescoord, werd na een uur gewisseld en was waarschijnlijk niet in de stemming", blikt Styche terug op het moment in maart. Op het moment dat Haaland tijdens het bewuste duel naar de kant werd gehaald ging Noorwegen al met 0-3 aan de leiding. Haaland werd daarop door bondscoach Stale Solbakken naar de kant gehaald. "Nadat ze allebei een interview hadden gegeven, vroeg Roy: 'Mijn kleine jongen is groot fan van je, zou je je shirt met mij willen ruilen?' Haaland keek hem aan, lachte en liep weg."

Styche speculeert dat de mediahype rond Haaland de spits 'naar zijn hoofd steeg'. "Hij kan veel dingen kopen, maar klasse is niet te koop." Na de opmerkelijke actie van Haaland besloten alle spelers van Gibraltar om begin september tijdens de return in de WK-kwalificatie af te zien van de shirtruil. Haaland sloeg echter sportief terug. De aanvaller was met Noorwegen met 5-1 te sterk, mede door een hattrick van de aanvalsleider. Stych, die in dat duel de eretreffer voor zijn rekening nam, zegt geen moment de behoefte te hebben gevoeld om het shirt van Haaland te vragen.

"Ik heb het shirt van Haaland niet nodig als herinnering. Mijn doelpunt staat in de geschiedenisboeken en ik zal die herinneringen voor altijd in mijn hoofd houden", zei hij. Waar het shirt van Haaland uiteindelijk terecht is gekomen, durft Stych niet te voorspellen. "Misschien heeft hij het bewaard als aandenken van zijn hattrick of heeft hij het aan een Noorse fan gegeven omdat het hun eerste thuiswedstrijd met supporters was sinds het coronavirus. Ik weet het niet."