Antony spreekt speciale dank uit na glansrol: ‘Ik ben ze veel verschuldigd’

Vrijdag, 17 september 2021 om 16:09 • Mart Oude Nijeweeme

Net als Sébastien Haller behoorde ook Antony woensdagavond tot de grote smaakmakers bij Ajax in het Champions League-duel met Sporting Portugal (1-5 winst). De Braziliaan begon op zijn favoriete positie rechts voorin en had met twee assists een belangrijk aandeel in de klinkende zege. De aanvaller kon na afloop van het duel de slaap maar moeilijk vatten. "Ik heb meer goede wedstrijden gespeeld voor Ajax, maar dit is er wel zeker een van", vertelt Antony in gesprek met Ajax TV.

Antony was na tien minuten spelen de aangever bij de 0-2, om vijf minuten na rust wederom Haller te bedienen. Met name die laatste voorzet, met de buitenkant van de linkervoet, was van grote schoonheid. "Zoiets gaat vanzelf", benadrukt de rappe flankspeler. "Je ziet je kans en neemt hem. Dat is niet gepland. Ik ben vooral heel blij voor Haller. Wij moeten de spits helpen om te scoren. En hij met zijn kwaliteiten heeft van vier kansen vijf doelpunten weten te maken. Wij hebben een goede relatie, het is een prima vent. Zowel binnen als buiten het veld."

Het goede spel van Antony leidde er onder meer toe dat Sporting-trainer Rúben Amorim zich genoodzaakt voelde om halverwege de wedstrijd in te grijpen en directe bewaker Ruben Vinagre naar de kant te halen. Contact met de ongelukkige Portugees heeft Antony naderhand niet gehad. "Nee, ik hem hem niet meer gesproken", gaat de aanvaller verder. "Maar we speelden met wederzijds respect. Ik vind ook niet dat we ze platgewalst hebben, want we kregen ook een doelpunt tegen. We hebben wel een goede wedstrijd gespeeld. We kunnen nog beter, maar het resultaat was prima."

Antony, die woensdagavond moeite had om de slaap te vatten na de eclatante zege, is niet van mening dat de wedstrijd tegen Sporting zijn beste was in het shirt van Ajax. "Er zijn meer mooie wedstrijden geweest, maar deze is er zeker een van. Zeker in de Champions League. We weten hoe belangrijk deze competitie is. Het is belangrijk dat ik mijn teamgenoten kan helpen en zij mij. De hele staf heeft mij op mijn gemak gesteld en vertrouwen gegeven. Gelukkig heeft dat een gunstig effect. Ik ben ze veel verschuldigd."