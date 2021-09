Kingsley Coman ondergaat operatie vanwege hartritmestoornis

Vrijdag, 17 september 2021 om 14:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:50

Kingsley Coman heeft donderdag een operatie ondergaan, zo onthult zijn trainer Julian Nagelsmann vrijdag op de persconferentie. De 25-jarige aanvaller van Bayern München klaagde onlangs over ademhalingsproblemen en bleek een lichte hartritmestoornis te hebben. Nagelsmann benadrukt dat het geen ernstig probleem is.

"Het klinkt veel dramatischer dan het is", aldus de trainer van Bayern. "Maar King heeft gisteren een operatie gehad. Het gaat heel goed met hem, hij heeft minimale pijn." Coman klaagde de afgelopen tijd over ademhalingsproblemen bij inspanning. "Daarom hebben we een hartfimpje laten maken en daarin werd iets gevonden dat snel verholpen kon worden." Onderzoek wees uit dat zijn hart soms een extra slag maakte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Coman zal niet lang uit de roulatie zijn. "Dinsdag begint hij alweer voor zichzelf met lopen", aldus Nagelsmann. "Het duurt niet langer dan anderhalve week of twee weken voordat hij weer aansluit bij de groepstraining." Het hartprobleem van Coman komt vaker voor, zegt de oefenmeester. "Het is niet zo erg, veel mensen hebben dat. Maar het maakt een groot verschil of je maximale inspanning is om naar de koelkast te gaan en een biertje te pakken, of dat je een professionele sporter bent."

Coman ontbreekt zaterdag net als ploeggenoot Corentin Tolisso in het thuisduel met VfL Bochum. Coman viel dinsdag negen minuten voor tijd in bij de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Barcelona (0-3 winst). De Franse vleugelspits speelt sinds 2015 voor Bayern, dat hem overnam van Juventus. Vorig jaar maakte hij het winnende doelpunt in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (1-0). In totaal staat de aanvaller op 204 officiële duels voor Bayern, waarin hij 41 keer scoorde en 50 assists gaf.