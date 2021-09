Zuiverloon en Ghoochannejhad lijken punt achter carrière te zetten

Vrijdag, 17 september 2021 om 14:18 • Justus Dingemanse • Laatste update: 14:47

Gianni Zuiverloon en Reza Ghoochannejhad waren beiden te gast bij het Gentlemen's dinner van Life After Football. Beide heren hebben momenteel geen club, ondanks dat er wel mogelijkheden waren. In gesprek met verslaggever Justus Dingemanse bespreken ze het (aanstaande) einde van hun profcarrière en hun plannen voor de toekomst.

Zuiverloon degradeerde vorig seizoen met ADO Den Haag uit de Eredivisie en vond sindsdien geen nieuwe club. "Hoogstwaarschijnlijk is het klaar", zegt de 34-jarige verdediger. "Ik heb daar nog niks over gezegd, maar het speelt al een hele tijd. Ik was voor mezelf nog aan het bekijken wat ik precies wilde, maar ik ben met zulke leuke dingen bezig, buiten het voetbal. Ik mag tevreden zijn met wat ik bereikt. Het is mooi om er nu een punt achter te zetten."

In 2004 brak Zuiverloon door in het profvoetbal bij Feyenoord, maar slaagde daar niet. Als jongeling won de vleugelverdediger in 2007 het EK Onder-21 met Jong Oranje. Via RKC Waalwijk en sc Heerenveen kwam hij in Engeland terecht bij West Bromwich Albion en Ipswich Town. In Spanje speelde hij voor Real Mallorca, en Cultural Leonesa, terwijl hij in Nederland terugkwam bij Heerenveen en verdeeld over twee periodes voor ADO Den Haag speelde. Ook speelde hij nog twee jaar in India voor Delhi Dynamos en Kerala Blasters. In totaal komt Zuiverloon tot 422 officiële wedstrijden in het clubvoetbal, waarin hij 20 keer scoorde en 16 assists gaf.

Ook voor Ghoochannejhad zit zijn carrière als profvoetballer er waarschijnlijk op. "Ik zit in een soort van sabbatical, en ik moet zeggen: het valt me hartstikke mee", aldus de 33-jarige aanvaller. "Ik heb voetbal niet helemaal uit mijn hoofd gezet, maar ik vind het fijn om me te oriënteren op wat ik naast het voetbal kan doen." Ghoochannejhad is geboren in Iran en groeide op in Nederland, waar hij in 2005 als profvoetballer doorbrak bij Heerenveen.

De centrumspits begon al op jonge leeftijd aan een bestaan als voetbalnomade en belandde via Go Ahead Eagles en SC Cambuur in België. Na avonturen bij Sint-Truiden en Standard Luik trok hij naar Charlton Athletic, om daar uitgeleend te worden aan twee clubs uit het Midden-Oosten: Kuwait SC uit Koeweit en Al-Wakrah SC uit Qatar. Het succesvolst werd Ghoochannejhad vervolgens bij zijn terugkeer in Heerenveen, toen hij in het seizoen 2016/17 20 doelpunten maakte in de Eredivisie. Daarna speelde hij nog voor APOEL Nicosia, Sydney FC en de laatste twee jaar bij PEC Zwolle. In totaal produceerde hij 106 doelpunten en 30 assists in 320 officiële wedstrijden. Ook kwam hij 43 keer uit voor Iran en maakte hij 17 goals in het shirt van het nationale elftal.