Erwin van de Looi haalt Lutsharel Geertruida terug bij Jong Oranje

Vrijdag, 17 september 2021 om 13:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:18

Erwin van de Looi heeft de voorlopige selectie van Jong Oranje bekendgemaakt. De keuzeheer maakt daarin slechts één wijziging ten opzichte van de voorselectie bij de interlandperiode in september: Lutsharel Geertruida is volledig hersteld van zijn blessure en mag zich verheugen op zijn rentree voor Jong Oranje.

De voorselectie van Van de Looi is dus nagenoeg hetzelfde gebleven. Bij de vorige schifting vielen de doelmannen Calvin Raatsie en Kjell Scherpen af voor de definitieve selectie. Ook de verdedigers Ramon Hendriks, Micky van de Ven en Jayden Oosterwolde haalden de uiteindelijke selectie niet. Bij de middenvelders viel het doek toen voor Wouter Burger, Ian Maatsen en Immanuel Pherai, terwijl van de aanvallers Vicente Besuijen en Sydney van Hooijdonk afvielen.

Jong Oranje speelt in oktober twee wedstrijden in de EK-kwalificatie. Op 8 oktober gaan de Nederlandse beloften op bezoek bij de leeftijdsgenoten van Zwitserland, terwijl op 12 oktober een thuisduel volgt in het Goffertstadion in Nijmegen tegen Wales. Jong Oranje won de eerste wedstrijd in Groep E begin september overtuigend van Moldavië (3-0).

De voorselectie van Jong Oranje:

Doel: Calvin Raatsie (Ajax), Jay Gorter (Ajax), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Bart Verbruggen (Anderlecht), Fabian de Keijzer (FC Utrecht)

Verdediging: Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sepp van den Berg (Preston North End), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Sven Botman (Lille OSC), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Ramon Hendriks (Feyenoord), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Jayden Oosterwolde (FC Twente), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg)

Middenveld: Wouter Burger (FC Basel), Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam), Daniël van Kaam (FC Groningen), Ian Maatsen (Conventry City), Immanuel Pherai (Borussia Dortmund), Ludovit Reis (Hamburger SV), Kenneth Taylor (Ajax), Quinten Timber (FC Utrecht)

Aanval: Vicente Besuijen (ADO Den Haag), Myron Boadu (AS Monaco), Brian Brobbey (RB Leipzig), Fodé Fofana (PSV), Sydney van Hooijdonk (Bologna), Daishawn Redan (PEC Zwolle), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht)