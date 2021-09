‘Barcelona benadert Jordi Cruijff om het over te nemen van Koeman’

Vrijdag, 17 september 2021 om 12:12 • Jeroen van Poppel

De wankele positie van Ronald Koeman bij Barcelona blijft de gemoederen in de Spaanse pers bezighouden. Volgens Sport is Jordi Cruijff 'de afgelopen uren' benaderd om de functie van Koeman over te nemen, mocht Barça alsnog afscheid nemen van de trainer. Cruijff ziet dat echter niet zitten en heeft resoluut 'nee' geantwoord op het verzoek.

Cruijff werd begin juni binnengehaald door Barcelona als technisch adviseur. Toen al benadrukte de oud-aanvaller geen intenties te hebben om de trainersfunctie in te nemen bij de club. "Niemand bij Barcelona, ik ook niet, heeft het idee dat ik Koeman zal vervangen", aldus Cruijff enkele maanden geleden in Marca. "Het lijkt me ook een slechte zaak. Ik heb principes." Cruijff en Koeman kennen elkaar al dertig jaar en hebben een goede relatie.

Toch zou Joan Laporta vrijdagochtend opnieuw hebben gevraagd aan Cruijff of hij beschikbaar is om de rol van Koeman tijdelijk over te nemen. Cruijff, die tot aan zijn vertrek naar Catalonië trainer van het Chinese Shenzhen FC was, peinst er niet over en vindt bovendien dat Koeman in zeer ongunstige omstandigheden verdienstelijk werk levert. In zijn ogen is Koeman slachtoffer van het vertrek van Lionel Messi en de vele blessures in zijn selectie.

Barcelona ging dinsdag in de Champions League pijnlijk onderuit tegen Bayern München (0-3) en sindsdien ligt Koeman opnieuw onder vuur. Donderdag meldde Sport dat de toekomst van de Nederlander in de komende drie competitieduels beslist wordt. Barcelona speelt achtereenvolgens tegen Granada (thuis), Cadiz (uit) en Levante (thuis). In de competitie zijn de Catalanen met zeven punten uit drie wedstrijden vrij goed begonnen.