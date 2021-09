Ajacied imponeert: ‘Zijn aannames! Ik heb bijna een orgasme gekregen!’

Vrijdag, 17 september 2021 om 10:55 • Justus Dingemanse • Laatste update: 10:59

Ajax, PSV en Feyenoord zijn uit de startblokken geschoten en de voetbalcarrousel draait weer op volle toeren. Bij het Gentlemen's dinner van Life After Football lieten veel bekende gezichten uit de voetballerij hun gezicht zien en lieten zij voor de camera van Voetbalzone hun licht schijnen over de eerste prestaties van de traditionele top drie. Voor Evgeniy Levchenko was het optreden van één specifieke speler het absolute hoogtepunt!

