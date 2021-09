‘Solskjaer liet Van de Beek alleen spelen om hem te pleasen, het is over’

Vrijdag, 17 september 2021 om 10:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:24

Paul Ince concludeert na het optreden van Donny van de Beek deze week tegen Young Boys (2-1 verlies) dat diens carrière bij Manchester United voorbij is. De oud-middenvelder, die meer dan tweehonderd duels speelde voor the Red Devils, verwacht dat Van de Beek nauwelijks meer aan spelen toe zal komen en in januari vertrekt.

Van de Beek kreeg dinsdag tegen Young Boys een kans in de basis, maar het liep uit op een ongelukkig optreden. Ploeggenoot Aaron Wan-Bissaka pakte in de eerste helft rood en Ole Gunnar Solskjaer besloot Van de Beek in de rust te wisselen voor Raphäel Varane. De manager van United benadrukte dat de wissel tactisch was. "In de laatste vijf minuten van de eerste helft kregen we signalen dat ze met hoge voorzetten zouden gaan spelen", aldus Solskjaer. "We wisten dat er een grote spits zou inkomen en daar moesten we op reageren." Young Boys bracht inderdaad de 1,90 meter lange Jordan Siebatcheu het veld in en kantelde de wedstrijd in de tweede helft.

Ondanks de uitleg van Solskjaer gelooft Ince dat het voor Van de Beek over is bij Manchester United. "Absoluut", aldus de oud-international tegenover The United Stand. "Solskjaer heeft hem laten spelen om hem te pleasen. Het is altijd moeilijk als je niet speelt om indruk te maken bij je eerste basisplaats, en om hem dan tijdens de rust te wisselen... wat zegt dat ons, wat zegt het tegen de fans?"

"Wat zegt het tegen Donny?", vervolgt Ince, die zijn vraag zelf beantwoordt. "'Als ik geen volledige wedstrijd kan spelen tegen Young Boys, tien man of geen tien man, dan is het tijd voor mij om te gaan. Er is niets dat Ole zou kunnen zeggen dat me ervan zou kunnen overtuigen dat mijn toekomst bij Manchester United ligt. Ik wilde dat het was omdat het de grootste club ter wereld is, maar ik moet ergens gaan spelen.'"

Ince gelooft dat na dinsdag zeker zes spelers boven Van de Beek staan in de pikorde bij United. "Scott McTominay is nu terug van een blessure, Nemanja Matic, die ik heel goed vind, is terug, en hij heeft Fred", somt de oud-middenvelder op. "Hij zal nooit zonder Bruno Fernandes en Paul Pogba spelen, en hij heeft nog Jesse Lingard die in die rol kan spelen. De signalen zijn er en ik verwacht dat Van de Beek in januari weg is. Of het nu een huurperiode is of niet, ze krijgen het geld dat ze voor hem hebben betaald niet terug." Ajax ontving een jaar geleden 39 miljoen euro voor de middenvelder, een bedrag dat kon oplopen tot 44 miljoen euro.