‘We hebben het vaak gehad over Alexander-Arnold, ik prefereer Timber’

Vrijdag, 17 september 2021 om 08:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:01

Jurriën Timber heeft grote indruk weten te maken op Henk Spaan. De sportjournalist beschrijft de prestatie van de centrumverdediger van Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal (1-5 winst) als 'bizar' in zijn column voor Het Parool. Niet alleen qua spel, maar ook cijfermatig gezien, zo benadrukt Spaan.

“Optisch gezien deed hij dingen als geruisloos een of twee mannetjes passeren, onzichtbaar haast, na nauwverholen lichaamsschijnbewegingen en kort voor tijd was er een dieptebal van een Portugees die er heel gevaarlijk uitzag. Ineens verscheen Timber, ‘als een duveltje uit een doosje’ en zette de zijkant van zijn voet tegen die gevaarlijke bal. Waar komt hij ineens vandaan, dacht ik.”

“Timber had van iedereen de meeste balcontacten, 78, en verloor er drie. Het modewoord bizar dringt zich op. Hij dribbelde zes keer en slaagde in honderd procent van de gevallen. Hij won tien van zijn veertien persoonlijke duels”, baseert Spaan zich op statistieken van Opta. “Opnieuw overvalt me de neiging om ‘bizar’ te zeggen. De ontwikkeling van Timber verloopt sensationeel.”

“We hebben het vaak gehad over (Trent) Alexander-Arnold. Ik prefereer Timber”, verwijst Spaan naar de veelzijdige rechtspoot van Liverpool en het nationale elftal van Engeland. De twintigjarige Timber is dit seizoen een onbetwiste basiskracht in het elftal van Erik ten Hag. De verdediger miste geen minuut van de zes duels in alle competities.