Vitesse viert feestje in Slovenië: ‘Ik wist niet eens dat hij een linker heeft'

Vrijdag, 17 september 2021 om 07:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:30

Vitesse begon donderdag goed aan de groepsfase van de Conference League. De ploeg van trainer Thomas Letsch won in Slovenië met 0-2 van NS Mura dankzij doelpunten van Sondre Tronstad en Danilho Doekhi. Vitesse was in het grootste gedeelte van de wedstrijd beter dan de Sloveense opponent en had de score nog hoger kunnen laten uitvallen. Zo schoot Riechedly Bazoer kort na rust van een flinke afstand op de lat.

“Het was belangrijk voor ons om te starten met een goede wedstrijd en eventueel de winst. We begonnen ook goed aan het duel en creëerden veel kansen, alleen misten we te veel. Na de 0-1 van Tronstad zakten we wat in, maar als je over de hele wedstrijd kijkt vind ik dat we verdienden te winnen”, zo werd Letsch na afloop door Omroep Gelderland geciteerd.

Tronstad opende na een half uur de score in Maribor. Een afstandsschot van de middenvelder werd nog geblokt, waarna de Noor uit de kluts met zijn linkerbeen wel raak schoot. “Ik denk dat we goed gestart zijn. Alle wedstrijden in Europa zijn zwaar." Tronstad maakte niet het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan. “Haha, het was geen briljante goal nee. Maar ik scoor niet veel, dus ik was er blij mee.”

“En dan ook nog eens met mijn linker.” Daar moest Letsch ook wel om lachen. “Ik wist niet eens dat hij een linkervoet heeft.” Halverwege de tweede helft verdubbelde Danilho Doekhi de marge door binnen te koppen uit een corner van Maximilian Wittek. Vitesse staat nu eerste in Groep D, mede omdat Stade Rennais en Tottenham Hotspur elkaar tegelijkertijd op een gelijkspel hielden. “Maar dat zegt niks”, benadrukte de trainer van de Gelderse club. “Het heeft geen zin om naar Stade Rennais en Tottenham te kijken, dat zijn Champions League-clubs. Zij hebben andere kwaliteiten.”

Oussama Tannane verscheen aan de aftrap en was met zijn acties en passes de grote uitblinker. “Ik heb van heel veel spelers genoten, ook van Tannane. Hij deed het goed. Daarom hebben we hem ook opgesteld. Iedereen weet wat hij kan en dat liet hij zien. Hij zakte ook regelmatig uit naar de zijkant en begon dan met zijn dribbels naar binnen, dan is hij absoluut op zijn best en dan is hij moeilijk te verdedigen.”